Đài Loan tính mua gần 50.000 UAV, nói không với linh kiện đại lục 20/08/2025 08:56

(PLO)- Đài Loan lên kế hoạch mua gần 50.000 UAV giá rẻ, yêu cầu các bên đấu thầu không được sử dụng linh kiện hay có bất kỳ liên hệ nào với Trung Quốc đại lục.

Chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan lên kế hoạch mua gần 50.000 máy bay không người lái (UAV) trong 2 năm tới để tăng cường năng lực tác chiến bất đối xứng, tờ South China Morning Post đưa tin hôm 19-8.

Theo thông báo đấu thầu được đăng tải trên trang web chính thức về mua sắm công của Đài Bắc, bộ phận quản lý vũ khí thuộc Cơ quan Phòng vệ Đài Loan muốn mua 11.270 UAV giá rẻ trong năm 2026 và 37.480 chiếc nữa trong năm 2027. Đây là những chiếc UAV giá rẻ nhưng có khả năng chiến đấu linh hoạt.

Các UAV được nhắm tới thuộc 5 nhóm, bao gồm UAV có khả năng cất - hạ cánh thẳng đứng, loại có trọng tải tối đa 2,5 kg (tổng 34.000 chiếc) và 10 kg (4.300 chiếc), UAV cánh cố định cất - hạ cánh thẳng đứng với tầm bay 100 km (700 chiếc) và UAV cánh cố định phóng bằng máy phóng với tầm bay 90 km (3.950 chiếc) và 30 km (5.800 chiếc).

Một số mẫu UAV giá rẻ phục vụ các nhiệm vụ tấn công tự sát do Đài Loan tự phát triển được trưng bày trong một triển lãm ở Đài Bắc năm 2023. Ảnh: EPA-EFE

Các UAV này được yêu cầu phải được sản xuất và lắp ráp ngay tại Đài Loan và không sử dụng bất kỳ linh kiện nào do Trung Quốc đại lục sản xuất. Các công ty bị cho là có liên hệ với Bắc Kinh cũng không được tham gia vào kế hoạch mua sắm này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Đài Loan được cho là chuẩn bị xếp UAV vào danh mục hàng hoá tiêu hao hoặc đạn dược tuỳ mục đích sử dụng, đòi hỏi phải thường trực số lượng lớn để phục vụ hoạt động phòng vệ. Hồi tháng 7, Mỹ cũng đã xếp UAV giá rẻ (cỡ nhỏ và vừa) vào nhóm đạn dược tiêu hao.

Chuyên gia quân sự Đài Loan - ông Yết Trọng cho rằng “bằng cách coi UAV giá rẻ là hàng hoá tiêu hao và phân phối rộng rãi, các đơn vị sẵn sàng sử dụng chúng hơn, thường đạt được hiệu quả đáng kể với chi phí thấp”.

Tuy nhiên, việc trang bị ồ ạt UAV trong hoạt động phòng vệ cũng đòi hỏi nguồn nhân lực vận hành và công tác hậu cần tương xứng. Nếu không được chuẩn bị tốt, số lượng lớn UAV giá rẻ có thể trở thành mặt hàng quân sự tốn kém nhưng không hiệu quả.