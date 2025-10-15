Ông Trump dọa áp thuế trừng phạt Tây Ban Nha, vì không tăng chi tiêu NATO lên 5% 15/10/2025 08:13

Ngày 14-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt đối với Tây Ban Nha vì đã không đáp ứng các yêu cầu tăng chi tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một mục tiêu mà ông Trump đã tích cực thúc đẩy.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump nói rằng Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất trong khối không cam kết tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP, hãng Reuters đưa tin.

"Tôi rất không hài lòng với Tây Ban Nha" - ông Trump nói và cho rằng Madrid đã "cực kỳ thiếu tôn trọng" đối với khối quân sự này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

"Tôi đã nghĩ đến việc trừng phạt họ về mặt thương mại thông qua thuế quan vì những gì họ đã làm. Tôi có thể sẽ làm vậy" - vị tổng thống Mỹ tuyên bố, song không đi vào chi tiết về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng.

Đầu tháng này, ông Trump thậm chí đã đề nghị loại Tây Ban Nha ra khỏi NATO vì không đáp ứng các yêu cầu chi tiêu.

"Họ không có lý do gì để không làm điều này" - ông Trump nói trong cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Từ lâu, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích việc các thành viên NATO không gánh vác gánh nặng chi tiêu quân sự một cách công bằng. Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào tháng 1, ông đã tăng cường yêu cầu các thành viên châu Âu của khối phải chi nhiều hơn cho quốc phòng.

Nỗ lực của ông đã "gặt hái thành quả" tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở TP The Hague (Hà Lan) hồi tháng 6, nơi các thành viên NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP hàng năm vào năm 2035. Tây Ban Nha khi đó là quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất việc tăng chi tiêu này.

Trên thực tế, Madrid cũng không đáp ứng được ngưỡng chi tiêu 2% GDP trước đây của NATO, và năm ngoái chỉ phân bổ khoảng 1,3% GDP cho quốc phòng. Trước hội nghị thượng đỉnh tháng 6, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng đất nước của ông "không thể cam kết một mục tiêu chi tiêu cụ thể theo tỉ lệ GDP".

Sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles đã bác bỏ mục tiêu 5% và gọi đó là điều "hoàn toàn bất khả thi", bà cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu sẽ không thể đáp ứng ngay cả khi được chính phủ tài trợ đủ.

Hiện tại, chính quyền Madrid vẫn chưa có phản ứng nào về những tuyên bố mới nhất của ông Trump.