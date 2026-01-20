Mang ký ức và hy vọng đến điểm thu nhận ADN liệt sĩ 20/01/2026 19:19

(PLO)- Sáng 20-1, nhiều thân nhân liệt sĩ có mặt từ sớm tại Công an phường Gia Định để cung cấp mẫu ADN, mong mỏi sau nhiều thập kỷ chờ đợi, người thân được xác định danh tính.

Sáng 20-1, tại Hội trường Công an phường Gia Định, Công an TP.HCM tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trong khuôn khổ chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xác định hài cốt liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.

Theo ghi nhận của PV, công tác thu nhận sáng nay tại Công an phường Gia Định được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin. Nhiều thân nhân liệt sĩ có mặt từ sớm, mang theo những giấy tờ, ký ức và niềm hy vọng được “gọi tên” người thân sau nhiều thập kỷ.