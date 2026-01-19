TP.HCM triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính 19/01/2026 14:56

(PLO)- Từ ngày 19-1, Công an TP.HCM tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, góp phần xác định hài cốt liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Ngày 19-1, Công an TP.HCM triển khai “Chương trình thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính” trên địa bàn TP, theo Kế hoạch số 5073/KH-CATP ngày 31-12-2025.

Chương trình do Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) và các đơn vị liên quan thực hiện, diễn ra từ hôm nay (ngày 19-1) đến 23-1-2026 tại 8 điểm thu nhận trên địa bàn TP.HCM.

Thời gian thu nhận mẫu ADN được tổ chức buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.

Trong ngày đầu ra quân (19-1), việc thu nhận mẫu ADN được tổ chức tại ba địa điểm gồm: Hội trường Công an xã Hóc Môn (122 Lê Thị Hà, xã Hóc Môn); Hội trường UBND phường Tân Khánh (đường Lý Tự Trọng, tổ 1, phường Tân Khánh) và Hội trường UBND xã Châu Pha (ấp Tân Lễ B, xã Châu Pha).

Chương trình thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính diễn ra sáng nay (19-1) tại UBND xã Châu Pha, TP.HCM. Ảnh: CA

Ngày 20-1, chương trình diễn ra tại hội trường Công an phường Gia Định (17 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định); Hội trường UBND phường Thủ Dầu Một (số 1 Quang Trung, phường Thủ Dầu Một); Hội trường Công an xã Đất Đỏ (Quốc lộ 55, ấp Thanh Bình, xã Hóc Môn)

Ngày 21-1, tại hội trường Công an phường Gia Định (17 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định); Hội trường UBND phường Bến Cát (249, đường 30 tháng 4, phường Bến Cát); Hội trường Trung tâm Văn Hoá Học Tập Cộng Đồng phường Bà Rịa (đường Lê Duẩn, phường Bà Rịa).

Ngày 22-1, tại hội trường UBND phường Bến Cát (số 249, Đường 30 tháng 4, phường Bến Cát).

Ngày 23-1, tại hội trường Công an phường Gia Định (17 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định).

Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại xã Châu Pha. Ảnh: CA



Việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định chính xác danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận là một “chìa khóa khoa học” quý giá, góp phần sớm tìm lại cội nguồn cho các anh hùng liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.

Đây là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại để phục vụ công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần xoa dịu nỗi đau, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang lại niềm an ủi to lớn cho thân nhân liệt sĩ, khẳng định sự quan tâm nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các gia đình liệt sĩ.

Công an TP.HCM kêu gọi thân nhân của liệt sĩ trên địa bàn TP tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tự nguyện tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Sự phối hợp, đồng hành của các gia đình liệt sĩ chính là yếu tố then chốt để hành trình xác định danh tính liệt sĩ sớm đạt được kết quả thiết thực, qua đó góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với cội nguồn.