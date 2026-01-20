Video Tin Tức

(PLO) - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu quyết tâm đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Video: Lai Châu với khát vọng phát triển xanh, nhanh và bền vững

Sau 20 năm chia, tách thành lập tỉnh, với sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó khăn, thách thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Lai Châu đã vươn lên, bứt phá mạnh mẽ, kiến tạo nên diện mạo mới đầy khởi sắc. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu quyết tâm đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển hùng cường và giàu mạnh của của dân tộc Việt Nam và cũng là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

NHÓM PV
