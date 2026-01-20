Video Tin Tức

Dự báo thời tiết ngày 20-1: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ ngày nắng

(PLO)- Dự báo thời tiết ngày 20-1 cho thấy Bắc Bộ và Trung Bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, trời rét.

Dự báo thời tiết, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Đông Bắc Bộ phổ biến có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng sớm; từ chiều tối 20-1 có mưa rải rác, trời rét về đêm và sáng.

