Dự báo thời tiết ngày 20-1: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ ngày nắng 20/01/2026 06:00

(PLO)- Dự báo thời tiết ngày 20-1 cho thấy Bắc Bộ và Trung Bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, trời rét.