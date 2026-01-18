Video: Hàng chục trụ điện án ngữ giữa đường Chu Văn An 18/01/2026 14:00

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM), đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến ngã năm Bình Hòa dài 600m, rộng 23m, hiện hoàn thành hơn 95% nhưng hàng chục trụ điện vẫn đứng sững giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.