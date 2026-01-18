Video Tin Tức

Video: Hàng chục trụ điện án ngữ giữa đường Chu Văn An

(PLO)- Dự án mở rộng, nâng cấp 600m đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM) đã hoàn thành hơn 95% nhưng hàng chục trụ điện vẫn đứng sững giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Video: TP.HCM: Hàng chục trụ điện đứng giữa đường Chu Văn An, gây mất an toàn

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM), đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến ngã năm Bình Hòa dài 600m, rộng 23m, hiện hoàn thành hơn 95% nhưng hàng chục trụ điện vẫn đứng sững giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

THUẬN VĂN - LÊ THÀNH
