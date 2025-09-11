Người đàn ông cầm rựa đứng giữa đường bị công an khống chế 11/09/2025 15:42

(PLO)- Một người đàn ông tay cầm rựa xuất hiện tại giao lộ Lê Khả Phiêu - Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhựt, TP.HCM đã bị công an khống chế, đưa về trụ sở làm rõ.

Ngày11-9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM (PC08) cho biết Công an xã Tân Nhựt phối hợp Đội CSGT An Lạc (PC08) lập hồ sơ, lấy lời khai làm rõ việc người đàn ông biểu hiện bất thường, tay cầm một cây rựa đứng giữa đường và bất ngờ đi vào bốt chỉ huy giao thông ở giao lộ Lê Khả Phiêu - Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhựt.

Trước đó, khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, người đàn ông mặc quần dài, áo khoác tay dài, đội mũ và che kín mặt, cầm theo cây rựa, điều khiển xe tay ga biển số 70E1-344… chạy trên đường Lê Khả Phiêu, hướng từ cầu Bình Điền về miền Tây.

Người đàn ông biểu hiện bất thường, tay cầm rựa đi vào bốt chỉ huy giao thông ở giao lộ. Ảnh cắt từ clip

Khi đến giao lộ Lê Khả Phiêu - Nguyễn Hữu Trí, người đàn ông dừng xe, tay cầm rựa nhìn về phía lực lượng thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở gần giao lộ. Sau đó, người này vừa hút thuốc vừa cầm rựa tiến lại gần bốt chỉ huy giao thông.

Ngay lúc này, lực lượng Công an và CSGT có mặt kịp thời, khống chế, tước cây rựa trên tay người đàn ông. Đến 11 giờ cùng ngày, người đàn ông được đưa về trụ sở Công an xã Tân Nhựt để kiểm tra chất kích thích và làm rõ động cơ, xử lý theo quy định.