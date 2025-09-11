Chủ nha khoa Tuyết Chinh ở TP.HCM hành hung khách bị tạm giữ hình sự 11/09/2025 07:52

(PLO)- Xảy ra mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ nha khoa, chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh đã dùng hung khí đe dọa, hành hung và làm hư hỏng tài sản của khách.

Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, TP.HCM), là chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp cũ).

Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách tại TP.HCM.

Trước đó, ngày 3-9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo từ chị NTTT về việc bị hành hung khi đến cơ sở nha khoa Tuyết Chinh để phản ánh về dịch vụ.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chị T là khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở này. Trong quá trình trao đổi để giải quyết khiếu nại, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Bà Chinh sau đó có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Dù được người thân và bảo vệ can ngăn, hành vi của bà Chinh vẫn tiếp diễn.

Vụ việc được Công an phường Hạnh Thông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng để xử lý theo quy định pháp luật. Các lệnh và quyết định nêu trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định pháp luật. Ảnh: CA

Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi xảy ra tranh chấp liên quan đến tài chính, dân sự hoặc dịch vụ cần bình tĩnh, thương lượng hòa giải, hoặc gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xử lý đúng pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Bên cạnh đó, các cơ sở hành nghề y tế, nha khoa nói riêng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ nói chung cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đảm bảo thái độ ứng xử văn minh, tôn trọng khách hàng.