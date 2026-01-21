Ông Lavrov họp báo tổng kết năm đối ngoại của Nga, nhắc ‘mối đe doạ’ NATO 21/01/2026 11:23

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra những nhận xét gay gắt về giới lãnh đạo châu Âu, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào hướng đi khác biệt của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Ngày 20-1, tại cuộc họp báo tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga trong năm 2025, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra bình luận về quan hệ giữa Nga với các nước phương Tây, theo hãng thông tấn TASS.

Đề cập tình hình tại "lục địa già", ông Lavrov nhận định rằng các nhà lãnh đạo châu Âu hiện nay đã tự đẩy mình chìm "quá sâu vào lòng thù hận với Nga". Từ thực tế này, vị ngoại trưởng đi đến kết luận rằng Moscow "gần như không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với họ".

Ông Lavrov cho rằng giới chính trị gia châu Âu - bao gồm Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas, cùng lãnh đạo các cường quốc như Đức, Pháp và Anh - đang công khai và nghiêm túc chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp báo tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga trong năm 2025, diễn ra ngày 20-1. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cũng ghi nhận một tín hiệu tích cực khi cho rằng có những "lực lượng lành mạnh cuối cùng đã thức tỉnh" tại châu Âu. Nhóm này được Moscow mô tả là nhóm ưu tiên lợi ích quốc gia và nhận thức được tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị với Nga.

Ông Lavrov khẳng định tiếng nói của nhóm này đang dần được lắng nghe tại Hungary, Slovakia, Cộng hòa Czech, cũng như ngay tại Đức và Pháp.

Tại cuộc họp báo ông Lavrov cho rằng các nhà lãnh đạo này vẫn tiếp tục nuôi ảo tưởng về việc gây ra một "thất bại chiến lược" cho Moscow tại Ukraine.

Ông Lavrov chỉ trích gay gắt các nhà lãnh đạo châu Âu vì hành động mà ông cho là ngăn cản việc đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine, cũng như gây khó khăn cho các nỗ lực giải quyết xung đột.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh mặc dù chưa bao giờ "thiếu thiện chí từ phía Moscow trong việc đạt được các thỏa thuận chính trị", nhưng phía châu Âu luôn tìm mọi cách để làm chệch hướng các thỏa thuận và sáng kiến hòa bình.

Ở chiều ngược lại, ông Lavrov nhận định Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã trở thành "quốc gia phương Tây duy nhất" sẵn sàng giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine.

Vị ngoại trưởng bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán thực chất với Washington sẽ được tiếp tục diễn ra.

Các nước phương Tây chưa lên tiếng về thông tin trên.