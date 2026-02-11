Thái Lan: Tay súng 18 tuổi xông vào trường học, bắn trọng thương hiệu trưởng, bắt hơn 300 học sinh làm con tin 11/02/2026 19:31

(PLO)- Cảnh sát Thái Lan đã giải cứu hơn 300 học sinh bị một đối tượng có vũ trang xông vào trường học và bắt làm con tin.

Một nghi phạm 18 tuổi đã cướp súng của một sĩ quan cảnh sát và xông vào một trường học ở tỉnh Songkhla (Thái Lan), bắn trọng thương hiệu trưởng và bắt hơn 300 học sinh làm con tin, theo tờ Khaosod.

Gần 5 giờ chiều 11-2, lực lượng cứu hộ địa phương “Mae Taptin Yala Foundation” thông báo trên mạng xã hội Facebook rằng trường Patong Prathan Khiriwat ở xã Patong, huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla đã bị một đối tượng có vũ trang xông vào và nổ súng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công, bắt giữ con tin tại trường Patong Prathan Khiriwat ở xã Patong, huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla hôm 11-2. Ảnh: KHAOSOD

Nghi phạm là nam giới khoảng 18 tuổi, đã cướp súng của một cảnh sát rồi đi xe máy đến ngôi trường nói trên. Sau đó, đối tượng đi thẳng vào chốt bảo vệ, giơ súng bắn nhân viên an ninh nhưng súng không hoạt động, khiến nhân viên này phải bỏ chạy để thoát thân.

Tiếp đó, nghi phạm xông vào trong trường, bắt học sinh làm con tin và ép đưa đến gặp hiệu trưởng. Đối tượng đã nổ súng bắn hiệu trưởng 2 phát khiến hiệu trưởng bị thương, rồi bắt hơn 300 học sinh làm con tin.

Cảnh sát sau đó đã phối hợp cùng giới chức địa phương để đàm phán với tay súng nhằm giải cứu con tin.

Trong thời gian đàm phán, người dân gần hiện trường đã nghe thấy ít nhất 2 tiếng súng. Gần 7 giờ tối cùng ngày, “Mae Taptin Yala Foundation” cho biết cảnh sát đã nổ súng nhắm vào tay súng.

Đến 19 giờ 30, Khaosod đưa tin tay súng đã bị tạm giam và các em học sinh đã được giải cứu an toàn.