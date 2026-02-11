Ban lãnh đạo di trú Mỹ điều trần trước quốc hội vụ 2 công dân bị bắn chết ở Minneapolis 11/02/2026 10:20

(PLO)- Các quan chức về di trú Mỹ điều trần trước quốc hội liên quan vụ 2 công dân Mỹ bị bắn chết ở TP Minneapolis (bang Minnesota), trong bối cảnh đảng Dân chủ tiếp tục gây áp lực lên chính quyền về vấn đề này.

Ngày 10-2, điều trần trước quốc hội về vụ 2 công dân Mỹ bị cảnh sát di trú bắn chết tại TP Minneapolis (bang Minnesota), quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) - ông Todd Lyons đã bảo vệ cách tiếp cận của ICE trong việc trục xuất người nhập cư không có giấy tờ, theo tờ Politico.

Ba người tham gia phiên điều trần gồm ông Lyons cùng Ủy viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ Rodney Scott và Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ Joseph Edlow.

Trình bày trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, ông Lyons khẳng định ICE đang thi hành luật di trú Mỹ đúng đắn và rằng các sĩ quan ICE đã được huấn luyện đầy đủ trước khi ra làm nhiệm vụ.

Ông cũng nói các sĩ quan ICE sẽ không lùi bước trước những lời đe dọa nhắm vào họ từ những người phản đối nỗ lực tăng trục xuất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Bất chấp những nguy hiểm này, các sĩ quan của chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm không lay chuyển. Và chúng tôi mới chỉ bắt đầu” - ông Lyons nói.

(Từ trái sang) Ủy viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ Rodney Scott, Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ Joseph Edlow và quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) - ông Todd Lyons tại phiên điều trần ngày 10-2. Ảnh: Francis Chung/POLITICO

Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ không hài lòng với phần giải thích của các quan chức và yêu cầu họ cung cấp thêm thông tin về các cuộc điều tra liên quan các vụ nổ súng.

Cả ông Scott và ông Lyons đều từ chối bình luận về chi tiết hai vụ việc này, cho biết các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Tuy nhiên, ông Lyons bác bỏ khả năng từ chức vì các vụ nổ súng và cho rằng những phát ngôn từ phía Dân chủ mới là nguyên nhân dẫn đến các sự việc, chứ không phải chiến thuật mà ICE và các nhân viên di trú khác đang áp dụng trên thực địa.

Phiên điều trần diễn ra khi các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa đang chạy đua với thời gian để đạt một thỏa hiệp nhằm cấp kinh phí cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) và đồng thời thay đổi cách thức các nhân viên ICE trục xuất người nhập cư không có giấy tờ.

Các nghị sĩ Dân chủ cho biết họ sẵn sàng chấp nhận việc chính phủ phải đóng cửa một phần, chỉ ảnh hưởng đến Bộ An ninh Nội địa (DHS), nếu chính quyền không thay đổi hoạt động của ICE và Lực lượng Tuần tra Biên giới sau các vụ nổ súng.

Kinh phí cho DHS sẽ hết hạn vào ngày 13-2 nếu quốc hội không thông qua một dự luật cấp vốn.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Andrew Garbarino (đảng Cộng hòa) cho biết phiên điều trần được tổ chức vào một “điểm ngoặt” đối với DHS.

“Niềm tin của người dân và an toàn công cộng luôn song hành. Tính minh bạch và sự giao tiếp giờ đây cần thiết hơn bao giờ hết. Sứ mệnh không được thất bại của bộ đang được đặt lên cán cân” - ông Garbarino nói.

Cả 3 quan chức Mỹ tham gia phiên điều trần đều cho rằng việc đóng cửa chính phủ sẽ gây gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động của ICE và cảnh báo điều đó sẽ làm suy giảm an ninh quốc gia của Mỹ.