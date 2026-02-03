Chính phủ Mỹ bị kiện vì ngừng cấp thị thực định cư cho công dân 75 nước 03/02/2026 06:32

(PLO)- Một nhóm các tổ chức bảo vệ quyền dân sự đã khởi kiện Bộ Ngoại giao Mỹ vì đã tạm dừng xử lý thị thực định cư đối với công dân của 75 quốc gia.

Ngày 2-2, một nhóm các tổ chức bảo vệ quyền dân sự đã khởi kiện Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan việc cơ quan này gần đây tạm dừng xử lý thị thực định cư đối với công dân của 75 quốc gia, cho rằng chính sách đó “xóa sổ hàng thập niên luật di trú đã được xác lập”, theo hãng tin Reuters.

Đơn kiện, được nộp lên tòa án liên bang tại Manhattan (New York), yêu cầu thẩm phán ban hành lệnh ngăn chặn chính sách, vốn sẽ có hiệu lực từ ngày 21-1.

Đơn kiện khẳng định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ “dựa trên một tuyên bố không có cơ sở và rõ ràng là sai sự thật rằng công dân các quốc gia bị áp dụng chính sách di cư sang Mỹ để trông cậy không đúng cách vào trợ cấp tiền mặt và có khả năng trở thành ‘gánh nặng xã hội’”.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington D.C (Mỹ). Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO MỸ

“Thị thực là một đặc quyền, không phải là quyền” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott bình luận về đơn kiện.

Ông Pigott nói thêm rằng chính sách thị thực này ngăn chặn hàng tỉ USD bị lãng phí, gian lận và lạm dụng.

“Bộ Ngoại giao đang tạm dừng việc cấp thị thực để đánh giá và tăng cường các quy trình sàng lọc và thẩm tra - nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng đặt công dân Mỹ lên hàng đầu” - ông Pigott nói.

Vụ kiện do Trung tâm Luật Di trú Quốc gia Mỹ cùng các tổ chức khác khởi xướng, đại diện cho nhiều nguyên đơn, trong đó có các công dân Mỹ cho biết họ bị chia cắt với người thân vì chính sách này.

Một nguyên đơn khác là một bác sĩ nội tiết đến từ Colombia, người đã được chấp thuận thị thực diện việc làm nhưng không thể nhận thị thực vì Colombia nằm trong số các quốc gia chịu tác động của chính sách.

Lệnh tạm dừng đã ảnh hưởng đến các đương đơn đến từ các quốc gia Mỹ Latinh như Brazil, Colombia và Uruguay; các nước Balkan như Bosnia và Albania; các quốc gia Nam Á gồm Pakistan và Bangladesh; cũng như nhiều nước ở châu Phi, Trung Đông và khu vực Caribe.

Chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ không ảnh hưởng đến thị thực du lịch vào Mỹ, loại thị thực đang được chú ý trong bối cảnh Mỹ đăng cai World Cup 2026 và Thế vận hội Olympic 2028.

Một bức điện của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ động thái này, cho biết bộ đang tiến hành “rà soát toàn diện” tất cả các chính sách, quy định và hướng dẫn nhằm bảo đảm “mức độ sàng lọc và thẩm tra cao nhất” đối với mọi đương đơn xin thị thực Mỹ.

Bức điện gửi tới các cơ quan đại diện của Mỹ cho biết các đương đơn từ 75 quốc gia bị ảnh hưởng “có nguy cơ cao trở thành gánh nặng xã hội và phải dựa vào các nguồn lực của chính quyền địa phương, bang và liên bang tại Mỹ”.