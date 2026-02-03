Tổng thống Iran ra lệnh khởi động đàm phán hạt nhân với Mỹ 03/02/2026 05:49

(PLO)- Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian đã ra lệnh khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ sau các phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng thông tấn Fars ngày 2-2 đưa tin rằng Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian đã ra lệnh khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng đạt được một thỏa thuận nhằm tránh hành động quân sự ở Iran.

Sau làn sóng biểu tình ở Iran vào tháng trước, ông Trump đã cảnh báo hành động quân sự và ra lệnh triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ tới Trung Đông.

Ông Trump vẫn khẳng định hy vọng đạt được một thỏa thuận. Tehran cũng nhấn mạnh mong muốn giải pháp ngoại giao đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả không giới hạn nếu bị tấn công.

“Tổng thống Pezeshkian đã ra lệnh mở các cuộc đàm phán với Mỹ” về chương trình hạt nhân của Iran, hãng thông tấn Fars đưa tin.

Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Trang tin Axios dẫn hai nguồn tin giấu tên rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến sẽ gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vào ngày 6-2 tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng liên quan hồ sơ hạt nhân Iran.

Trước đó, ông Trump đã cảnh báo rằng “thời gian không còn nhiều” để Iran đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân, chương trình mà phương Tây cho rằng nhằm chế tạo bom nguyên tử - cáo buộc mà Tehran nhiều lần bác bỏ.

Trả lời phỏng vấn của đài CNN ngày 1-2, ông Araghchi nói: “Tổng thống Trump nói không có vũ khí hạt nhân, và chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Đây có thể là một thỏa thuận rất tốt”.

“Đổi lại, chúng tôi mong các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ” - nhà ngoại giao Iran nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết trước đó cùng ngày rằng Tehran đang xây dựng phương thức và khuôn khổ đàm phán, dự kiến sẽ sẵn sàng trong vài ngày tới, với các thông điệp giữa hai bên được chuyển tải thông qua các bên trung gian trong khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn đầu nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng, với việc ông Araghchi thăm Istanbul vào tuần trước và trao đổi với các đối tác khu vực khác, trong đó có Ai Cập, Saudi Arabia và Jordan.

Ngoại trưởng Jordan - ông Ayman Safadi ngày 2-2 đã trấn an ông Araghchi rằng Jordan sẽ “không trở thành chiến trường trong bất kỳ cuộc xung đột khu vực nào, cũng như không là bàn đạp cho bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran”.

Giới chức Iran, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ kích hoạt một “cuộc chiến tranh khu vực”.