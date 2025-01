Tân bộ trưởng quốc phòng Mỹ - nhân vật gây tranh cãi trong nội các ông Trump 25/01/2025 11:44

Thượng viện Mỹ ngày 24-1 phê chuẩn ông Pete Hegseth, cựu người dẫn chương trình của đài Fox News và cựu binh quân đội, làm bộ trưởng quốc phòng. Với cương vị này, ông Hegseth sẽ lãnh đạo cơ quan lớn nhất của chính phủ liên bang.

Bình luận về việc ông Hegseth được chấp nhận đề cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông Hegseth sẽ là một bộ trưởng quốc phòng tuyệt vời.

Dưới đây là những thông tin về tân bộ trưởng quốc phòng Mỹ, theo đài NPR.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Làn gió mới cho Bộ Quốc phòng Mỹ

Ông Hegseth, sinh năm 1980, từng được phong hàm sĩ quan bộ binh trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ và đã phục vụ ở Afghanistan và Iraq sau sự kiện Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11-9-2001.

Trước khi làm người dẫn chương trình trên Fox News, ông Hegseth đã lãnh đạo các tổ chức phi lợi nhuận Vets for Freedom và Concerned Veterans for America. Ông Hegseth chưa có kinh nghiệm điều hành các cơ quan chính phủ, tuy nhiên, trong một phiên điều trần trước quốc hội Mỹ, ông Hegseth nhấn mạnh rằng ông có một “nền tảng khác biệt”.

Ông viện dẫn kinh nghiệm thực chiến tại Iraq, thể hiện qua hình ảnh “bụi bám trên đôi giày lính”, đồng thời cam kết sẽ trở thành một “tác nhân thay đổi” và “người phá vỡ trật tự” tại Lầu Năm Góc.

Việc ông Trump bổ nhiệm ông Hegseth gây nhiều tranh cãi, vì kể từ khi chức vụ bộ trưởng quốc phòng Mỹ xuất hiện vào năm 1947, các nhân vật đảm nhận vai trò này đều xuất thân từ các vị trí cấp cao trong chính trị hoặc quân đội.

Thượng nghị sĩ Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, thuộc đảng Cộng hòa, cho rằng kinh nghiệm dẫn chương trình tại Fox News của ông Hegseth có thể mang lại lợi ích cho Lầu Năm Góc.

“Chúng ta không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của việc có một người giao tiếp xuất sắc đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ngoài tổng thống, không có quan chức nào đóng vai trò lớn hơn trong việc truyền tải thông điệp tới các quân nhân, Quốc hội và công chúng về những mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt và nhu cầu duy trì chính sách quốc phòng ‘hòa bình thông qua sức mạnh’” - ông Wicker nêu quan điểm.

Cam kết khôi phục tính “sát thương” cho quân đội

Ông Hegseth chỉ trích các chương trình về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) mà ông cho rằng đã làm giảm trọng tâm vào nhiệm vụ chiến đấu. Ông Hegseth hứa sẽ đảm bảo rằng việc thăng chức dựa trên năng lực thực sự, thay vì những gì ông mô tả là “hạn ngạch” dành cho phụ nữ và các nhóm thiểu số.

Cựu người dẫn chương trình Fox News cũng từng công khai chỉ trích các lãnh đạo cấp cao tại Lầu Năm Góc, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Tướng CQ Brown và Đô đốc Lisa Franchetti, người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Hải quân Mỹ.

“Trước tiên, bạn phải sa thải Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Bất kỳ tướng lĩnh, đô đốc hay bất kỳ sĩ quan nào liên quan đến DEI đều phải ra đi” - ông Hegseth nói.

Những bình luận như vậy đã gây chấn động tại Lầu Năm Góc, làm dấy lên lo ngại rằng tân bộ trưởng quốc phòng có thể sẽ sa thải hàng loạt sĩ quan cấp cao.

Ông Hegseth cũng từng công khai phản đối việc phụ nữ tham gia các đơn vị chiến đấu mặt đất.

“Tôi nói thẳng rằng chúng ta không nên để phụ nữ tham gia vào các vai trò chiến đấu. Điều này không làm chúng ta hiệu quả hơn, không làm chúng ta sát thương hơn, mà chỉ làm cho việc chiến đấu thêm phức tạp” - ông Hegseth nói trong một chương trình truyền hình.

Theo NPR, phụ nữ được phép tham gia các vai trò chiến đấu mặt đất kể từ năm 2016. Hiện nay, có khoảng 3.800 phụ nữ phục vụ trong các đơn vị bộ binh, thiết giáp và pháo binh của Lục quân Mỹ. Ngoài ra, 700 phụ nữ đang phục vụ trong các đơn vị chiến đấu mặt đất của Thủy quân Lục chiến.

Tại buổi điều trần trước phiên bỏ phiếu phê chuẩn, ông Hegseth đã làm dịu lập trường về vai trò của phụ nữ trong quân đội.

“Bất kỳ quân nhân nào, không phân biệt giới tính, nếu đáp ứng các tiêu chuẩn nghề nghiệp và sẵn sàng chiến đấu một cách khách quan, đều nên có cơ hội cạnh tranh cho các vị trí trong lĩnh vực đó” - ông Hegseth phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện đầu tháng này.

“Trong các vai trò chiến đấu mặt đất, điều không thay đổi là trọng lượng của ba lô trên lưng, trọng lượng của đạn pháo 155mm mà bạn phải mang, hoặc trọng lượng của súng máy 240 Bravo mà bạn có thể phải vác. Vì vậy, dù là nam hay nữ đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao như nhau” - ông Hegseth nói thêm.

Tuy nhiên, ông Hegseth vẫn khẳng định rằng các tiêu chuẩn đã bị hạ thấp để cho phép nhiều phụ nữ hơn gia nhập các đơn vị chiến đấu mặt đất của Lục quân. Ông cam kết sẽ xem xét lại các tiêu chuẩn này với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Pete Hegseth và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: FACEBOOK

Đối mặt loạt cáo buộc

Ông Hegseth từng bị cáo buộc có hành vi bạo lực đối với vợ cũ và quấy rối tình dục. Dù phủ nhận cáo buộc nhưng ông đã chi trả 50.000 USD để dàn xếp một vụ kiện vào năm 2017, trong đó một người phụ nữ tố cáo ông đã tấn công tình dục cô.

Theo báo cáo của cảnh sát, ông Hegseth bị cho là đã lấy điện thoại của người phụ nữ và chặn cửa phòng khách sạn để ngăn cô rời đi. Tại buổi điều trần phê chuẩn, ông từ chối trả lời các câu hỏi về vụ việc, gọi đây là những “lời bôi nhọ ẩn danh”.

Nhà lãnh đạo sắp tới của Lầu Năm Góc cũng đối mặt cáo buộc lạm dụng rượu tại nơi làm việc.

Tạp chí The New Yorker năm ngoái đã đưa tin rằng ông Hegseth bị phát hiện say rượu tại nhiều sự kiện do tổ chức phi lợi nhuận mà ông lãnh đạo tổ chức trong giai đoạn 2013-2015.

Trong một bản khai đã được các thượng nghị sĩ Mỹ xem xét, ông Hegseth cũng bị cáo buộc thường xuyên uống rượu tới mức bất tỉnh tại các buổi tụ họp gia đình. Trong một lần, ông thậm chí phải được kéo ra khỏi một câu lạc bộ thoát y trong tình trạng mặc quân phục.

Tại phiên điều trần trước quốc hội, ông Hegseth thừa nhận: “Tôi không phải là một người hoàn hảo".

Ông cũng nói với các thượng nghị sĩ rằng ông đã ngừng uống rượu và sẽ không uống nếu được phê chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, khi bị yêu cầu cam kết từ chức nếu vi phạm lời hứa và uống rượu tại nơi làm việc, ông Hegseth từ chối đưa ra cam kết.

Ngoài ra, ông Hegseth cũng bị cáo buộc quản lý tài chính yếu kém tại các tổ chức phi lợi nhuận.

Theo báo cáo của The New Yorker, ông Hegseth đã buộc phải từ chức tại cả hai tổ chức phi lợi nhuận mà ông từng lãnh đạo do các cáo buộc liên quan quản lý tài chính yếu kém.

The New Yorker đã thu thập được một email từ người tố giác gửi tới người tiền nhiệm của ông Hegseth tại Concerned Veterans for America. Email này nêu chi tiết việc Hegseth “đối xử với quỹ của tổ chức như tài khoản chi tiêu cá nhân của ông”.