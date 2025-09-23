FDA, hãng Kenvue lên tiếng sau khi ông Trump khuyến cáo thai phụ hạn chế dùng Tylenol tránh nguy cơ con tự kỷ 23/09/2025 08:29

(PLO)- Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ sẽ thông báo cho các bác sĩ rằng việc thai phụ dùng Tylenol có thể làm tăng nguy cơ con mắc tự kỷ.

Trong khi chính quyền Mỹ cho rằng việc người mẹ dùng Tylenol trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ con mắc tự kỷ, thì giới khoa học vẫn chưa đưa ra kết luận về vấn đề này.

Chính quyền Mỹ ra khuyến cáo về sử dụng Tylenol trong thai kỳ

Ngày 22-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ thông báo cho các bác sĩ rằng việc dùng Tylenol trong thai kỳ có thể liên quan “nguy cơ tự kỷ tăng rất cao”, theo đài CNN.

“Họ khuyến cáo rất mạnh rằng phụ nữ nên hạn chế dùng Tylenol trong thai kỳ trừ khi thật sự cần thiết về mặt y khoa, chẳng hạn để hạ sốt, nếu bạn không thể chịu đựng được” - ông Trump nói.

Các nghiên cứu cho thấy trong thai kỳ, phần lớn phụ nữ đều dùng acetaminophen, được bán dưới tên thương mại Tylenol. Acetaminophen được xem là lựa chọn không kê đơn an toàn duy nhất để giảm đau hoặc hạ sốt cho thai phụ. Các lựa chọn giảm đau phổ biến khác như ibuprofen hay aspirin liều thông thường có thể làm tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng trong thai kỳ.

Phát biểu tại Nhà Trắng cùng với Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr., Ủy viên FDA Marty Makary, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ Jay Bhattacharya và Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Medicare & Medicaid Mỹ Mehmet Oz, Tổng thống Trump cảm ơn ông Kennedy vì đã đưa vấn đề tự kỷ “lên hàng đầu trong chính trị Mỹ”.

“Chúng tôi hiểu biết nhiều hơn cả những người đã nghiên cứu nó” - Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng cùng các quan chức y tế Mỹ ngày 22-9. Ảnh: WHITE HOUSE

Nhà lãnh đạo Mỹ gọi chứng tự kỷ là một “cuộc khủng hoảng khủng khiếp, khủng khiếp” và chỉ ra rằng sự gia tăng các ca mắc trong những năm qua là một trong “những diễn biến đáng lo ngại nhất trong lịch sử”.

Ông Kennedy cho biết Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh sẽ phát động một chiến dịch tuyên truyền toàn quốc nhằm cung cấp thông tin cho các gia đình và bảo vệ sức khỏe cộng đồng về việc dùng Tylenol trong thai kỳ.

Ông Kennedy nói thêm rằng bộ này khuyến khích các bác sĩ lâm sàng sử dụng phán đoán chuyên môn, kê acetaminophen để hạ sốt và giảm đau trong thai kỳ với liều thấp nhất có hiệu quả, trong “thời gian ngắn nhất cần thiết và chỉ khi thật sự cần điều trị”.

FDA và hãng sản xuất Tylenol lên tiếng

FDA cho biết cơ quan này đang bắt đầu quy trình thay đổi nhãn an toàn trên các sản phẩm chứa acetaminophen và sẽ gửi thư đến các bác sĩ, khẳng định việc dùng Tylenol “vẫn là quyền quyết định của cha mẹ”. FDA nói thêm rằng mặc dù một số nghiên cứu có mô tả mối liên hệ, nhưng “mối quan hệ nhân quả chưa được xác lập”.

Hãng dược phẩm Kenvue, nhà sản xuất Tylenol, ngày 22-9 cho biết hãng “hoàn toàn phản đối” quan điểm cho rằng acetaminophen gây tự kỷ và bày tỏ “quan ngại sâu sắc về những rủi ro sức khỏe và sự hoang mang mà điều này gây ra cho các bà mẹ mang thai và phụ huynh”.

“Acetaminophen là lựa chọn giảm đau an toàn nhất cho phụ nữ mang thai trong suốt thai kỳ” - theo tuyên bố của công ty.

“Nếu không có nó, phụ nữ sẽ phải đối mặt những lựa chọn nguy hiểm: chịu đựng các tình trạng như sốt vốn có thể gây hại cho cả mẹ lẫn thai nhi, hoặc dùng những phương án rủi ro hơn. Sốt cao và đau nhức được công nhận rộng rãi là những nguy cơ tiềm tàng đối với thai kỳ nếu không được điều trị” - tuyên bố cho biết thêm.

Kenvue cũng cho biết sẽ tiếp tục nhấn mạnh thông điệp rằng các bà mẹ mang thai cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi dùng bất kỳ loại thuốc không kê đơn nào.

Các nhà khoa học nói gì?

Các nghiên cứu khoa học về mối liên hệ giữa Tylenol và chứng tự kỷ vẫn chưa ngã ngũ. Một nghiên cứu tại Thụy Điển, được bình duyệt và công bố năm 2024 trên tạp chí JAMA, với dữ liệu hơn 2 triệu trẻ em, không tìm thấy mối liên hệ nào giữa việc dùng acetaminophen trong thai kỳ với chứng tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý hay các rối loạn phát triển thần kinh khác.

Tháng 8 vừa qua, một nghiên cứu trên tạp chí BMC Environmental Health đã phân tích 46 nghiên cứu về việc dùng acetaminophen trong thai kỳ và rối loạn phát triển thần kinh. Trong đó, 6 nghiên cứu tập trung riêng vào mối liên hệ giữa acetaminophen và chứng tự kỷ.

Nhìn chung, phân tích kết luận rằng có “bằng chứng mạnh mẽ về mối liên hệ” giữa việc dùng acetaminophen trong thai kỳ và chứng tự kỷ, nhưng các tác giả nhấn mạnh rằng bài báo chỉ ra được mối liên hệ chứ không chứng minh được acetaminophen là nguyên nhân gây ra tự kỷ.

“Chúng tôi khuyến nghị sử dụng acetaminophen một cách thận trọng với liều thấp nhất có hiệu quả, trong thời gian ngắn nhất dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, và cần cân nhắc lợi ích, rủi ro cho từng cá nhân, thay vì áp dụng một hạn chế rộng rãi” - nhóm nghiên cứu viết trong phân tích.

Quỹ Khoa học Tự kỷ (Mỹ) cho biết họ “vô cùng lo ngại” về tuyên bố của chính quyền Mỹ và cho rằng điều này là “nguy hiểm.”

“Chúng tôi không hiểu vì sao tuyên bố này lại được đưa ra hôm nay và dựa trên cơ sở nào” - bà Alison Singer, Chủ tịch tổ chức, lưu ý.

“Không có dữ liệu mới hay nghiên cứu khoa học nào được công bố hoặc chia sẻ. Không có nghiên cứu mới nào được xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành. Không có báo cáo khoa học hay y khoa nào về vấn đề này tại các hội nghị. Thay vào đó, Tổng thống Trump chỉ nói về những gì ông nghĩ và cảm thấy, mà không đưa ra bằng chứng khoa học” - theo bà Singer.

Bác sĩ Steven J. Fleischman, Chủ tịch Đại học Sản phụ khoa Mỹ, cũng không đồng tình với quan điểm của chính quyền Mỹ.

“Tuyên bố của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh hôm nay không dựa trên toàn bộ bằng chứng khoa học và nguy hiểm ở chỗ đã đơn giản hóa một cách thái quá nhiều nguyên nhân phức tạp dẫn đến các vấn đề thần kinh ở trẻ em” - Bác sĩ Fleischman nói với CNN.