Nga chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, vaccine thế hệ mới cho Việt Nam 13/09/2025 19:09

(PLO)- 2 công ty của Nga và Việt Nam sẽ phối hợp nghiên cứu lâm sàng thuốc kháng virus trong điều trị sốt xuất huyết - căn bệnh gây hàng chục ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam.

Ngày 13-9, Bộ Y tế thông tin về việc nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez (Liên bang Nga) đã ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất toàn diện các loại thuốc sinh học thế hệ mới phục vụ điều trị nhiều bệnh cấp tính và mạn tính nguy hiểm.

Ký kết hợp tác này được xem là bước cụ thể hóa quan trọng của chủ trương hợp tác sâu rộng về y tế giữa 2 quốc gia, đồng thời hiện thực hóa chủ trương của Nghị quyết 57, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng như Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ.

Nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez (Liên bang Nga) ký kết hợp tác. Ảnh: VNVC

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ vui mừng khi chứng kiến hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trung tâm y học công nghệ cao và các đơn vị uy tín trong lĩnh vực y khoa của 2 nước.

Bà Lan kỳ vọng ký kết này sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất thuốc, vaccine thế hệ mới và sinh phẩm y tế - những nhu cầu cấp bách không chỉ của Việt Nam và Nga, mà còn của toàn cầu.

Ngay sau ký kết, Medsintez và VNVC sẽ tiến hành các bước chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez tại nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC, hợp tác nghiên cứu phát triển và nghiên cứu lâm sàng các loại thuốc và vaccine thế hệ mới, phân phối các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao của Medsintez tại Việt Nam và các quốc gia ASEAN.

Thời gian tới, nhiều danh mục thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez sẽ được chuyển giao sản xuất tại nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC như: Albumin tái tổ hợp, Insulin tái tổ hợp, bút tiêm Insulin dùng một lần và tái sử dụng, thuốc điều trị đái tháo đường, thuốc chống đông máu Heparin...

Đặc biệt, hai bên sẽ trao đổi về việc phối hợp nghiên cứu lâm sàng thuốc kháng virus Triazavirin trong điều trị sốt xuất huyết Dengue, căn bệnh gây hàng trăm nghìn ca mắc và hàng chục ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam.