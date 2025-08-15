Hệ thống Tiêm chủng VNVC ra mắt vaccine phòng 'bệnh tử 24h' cho trẻ từ 6 tuần tuổi 15/08/2025 16:06

(PLO)- Sáng 15-8, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tiếp tục đưa về Việt Nam vaccine phòng bệnh do não mô cầu bảo vệ sớm cho trẻ từ 6 tuần tuổi và người lớn, sử dụng an toàn tại hơn 80 quốc gia với trên 32 triệu liều.

Vaccine não mô cầu MenACWY-TT do tập đoàn dược phẩm Pfizer (Mỹ) sản xuất tại Bỉ theo công nghệ tiên tiến, kết hợp protein từ giải độc tố uốn ván (Tetanus Toxoid - TT) phòng hiệu quả 4 nhóm huyết thanh A, C, W, Y gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm. Vaccine cũng tạo ra lượng kháng thể mạnh mẽ và trí nhớ miễn dịch lâu dài, giảm tỷ lệ người lành mang trùng và lây lan trong cộng đồng.

Vaccine MenACWY-TT chỉ định trẻ em từ 6 tuần tuổi đến người lớn. Cho đến nay vaccine đã được sử dụng an toàn tại hơn 80 quốc gia với trên 32 triệu liều. Việt Nam là một trong số ít quốc gia ở Đông Nam Á được ưu tiên nguồn cung vắc xin quan trọng này.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC công bố ra mắt và triển khai tiêm đầu tiên vaccine não mô cầu mới tại Việt Nam, bảo vệ sớm cho trẻ em từ 6 tuần tuổi tại gần 240 trung tâm trên toàn quốc sáng 15-8. Ảnh: Mộc Thảo

Việc Hệ thống Tiêm chủng VNVC tiên phong đưa vaccine MenACWY-TT vào sử dụng không chỉ mở ra cơ hội để trẻ em Việt Nam được bảo vệ sớm ngay từ những tuần đầu đời như các quốc gia phát triển khác, mà còn khẳng định quyết tâm hội nhập, tiếp cận nhanh các thành tựu y học tiên tiến và bắt kịp xu hướng phòng bệnh truyền nhiễm toàn cầu.

Tại Việt Nam, bệnh do não mô cầu được xếp vào nhóm 6 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hàng đầu, có tỷ lệ tử vong cao nhất. Não mô cầu còn được gọi là “bệnh tử 24 giờ” có thể khiến người khỏe mạnh tử vong trong chưa đầy 24 giờ. Bệnh có 2 thể thường gặp là viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết hoặc kết hợp cả hai, trong đó thể nhiễm trùng huyết tối cấp có thể cướp đi sinh mạng trong vòng 6-8 giờ. Vi khuẩn có thể cư trú âm thầm ở mũi họng từ vài ngày đến vài tháng mà không gây triệu chứng, trở thành nguồn lây lan khó kiểm soát.

BS.CKI. Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết trẻ em dưới 12 tháng tuổi thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh do não mô cầu cao. Nếu không được điều trị kịp thời, có tới 50% bệnh nhân tử vong.

Ngay cả khi điều trị kịp thời, trẻ vẫn có thể đối mặt với di chứng suốt đời như đoạn chi, sẹo da, mất thính lực, mù lòa, suy thận, suy tim, co giật, động kinh, rối loạn hành vi…

Phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Trong khi đó, các triệu chứng mơ hồ như sốt nhẹ, quấy khóc, bỏ bú, đau họng hoặc sổ mũi, dễ bị nhầm lẫn với cảm, cúm hay viêm đường hô hấp thông thường. Khi các dấu hiệu điển hình như tử ban xuất huyết, cứng cổ, sợ ánh sáng xuất hiện, bệnh đã tiến triển nặng khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn và nguy cơ tử vong cao.

Bác sĩ Chính lưu ý các vaccine não mô cầu không có miễn dịch chéo, do đó trẻ em và người lớn nên tiêm phối hợp các loại vaccine nhóm B và nhóm A, C, Y, W để phòng đầy đủ cả 5 nhóm huyết thanh gây bệnh. Tùy theo lịch sử tiêm chủng, tình hình dịch tễ, độ tuổi và nhu cầu…, bác sĩ sẽ chỉ định loại vaccine và lịch tiêm phù hợp để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu nhất.

Nhiều phụ huynh đưa con đi tiêm vaccine để phòng bệnh chủ động. Ảnh: Mộc Thảo

Với việc đưa vaccine MenACWY-TT vào sử dụng, VNVC trở thành hệ thống tiêm chủng vaccine đầu tiên tại Việt Nam cung cấp trọn bộ 5 vaccine phòng não mô cầu, bảo vệ toàn diện trước 5 nhóm huyết thanh A, B, C, Y, W-135 cho mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên đến người trưởng thành và người cao tuổi.

Từ năm 2025 đến nay, VNVC cũng đã liên tiếp đưa về Việt Nam nhiều vaccine thế hệ mới, như vaccine não mô cầu ACYW cho trẻ từ 12 tháng tuổi, vaccine phế cầu 15 và vaccine phế cầu 20, khẳng định vai trò tiên phong trong việc nhanh chóng đưa các thành tựu y học tiên tiến đến với người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Chiến lược quốc gia về phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.