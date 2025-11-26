Lửa ngùn ngụt ở 7 khối chung cư tại Hong Kong, gần 30 người thiệt mạng và nguy kịch 26/11/2025 20:09

(PLO)- Số người chết trong vụ cháy hàng loạt khối chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng lên 13 người cùng 16 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Số người chết trong vụ cháy hàng loạt khối chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc) ngày 26-11 đã tăng lên 13 người, bao gồm 1 lính cứu hoả, và 16 người đang trong tình trạng nguy kịch, theo tờ South China Morning Post.

Vụ cháy xảy ra tại quận Tai Po vào chiều 26-11 (giờ địa phương). Ngọn lửa bao trùm giàn giáo tre ở cả 7 khối nhà của một khu chung cư.

Cảnh sát cho biết đã nhận được nhiều tin báo về người bị mắc kẹt trong các tòa nhà.

Khu nhà ở xã hội này gồm tám tòa nhà và gần 2.000 căn hộ. Theo số liệu điều tra dân số gần đây nhất, nơi đây có hơn 4.600 cư dân, trong đó có nhiều người cao tuổi.

Hiện trường vụ cháy chung cư ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) ngày 26-11. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Đám cháy ban đầu được xếp loại cảnh báo số 1 nhưng nhanh chóng được nâng lên mức số 4 vào lúc 3 giờ 34 phút chiều và sau đó lên mức cao nhất là số 5 vào lúc 6 giờ 22 phút tối.

Ở Hong Kong, hỏa hoạn được phân loại từ mức 1 đến 5, với số càng cao thể hiện mức độ nghiêm trọng càng lớn.

Công tác dập lửa và cứu hộ vẫn tiếp diễn.