Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu 25/11/2025 15:36

(PLO)- Một xe tải đang lưu thông trên cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến giao thông bị ùn tắc kéo dài.

Khoảng 11 giờ 40 trưa ngày 25-11, ô tô tải (chưa rõ biển kiểm soát) di chuyển theo hướng Bắc – Nam, khi đến khu vực dốc Bù Đá, phường Trúc Lâm (Thanh Hóa) thì bất ngờ bốc cháy.

Ngay sau đó vài phút, ngọn lửa bùng cháy lên dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện, khiến cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu bị ùn tắc kéo.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT và đơn vị quản lý cao tốc đã nhanh chóng có mặt, phối hợp dập lửa và phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển.

Hiện trường vụ cháy xe tải trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: Cắt ra từ clip

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Trúc Lâm thông tin vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên xe tải bị hư hỏng nặng.

Khoảng 14 giờ chiều cùng ngày (25-11) hiện trường vụ cháy xe cơ bản được xử lý, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.