Phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận 24/11/2025 19:22

(PLO)- Thi thể một người đàn ông quốc tịch Malaysia được phát hiện nằm giữa làn ô tô trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 24-11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp điều tra vụ thi thể được phát hiện trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, đoạn qua xã Mỹ Lợi.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, lực lượng chức năng tuần tra trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận thì nhận được tin báo có 1 thi thể người đàn ông tại làn 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận, thuộc km97+400. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông và bàn giao hiện trường cho cơ quan điều tra.

Thi thể người đàn ông nước ngoài được phát hiện trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là Aeron Lee Khei Chen, quốc tịch Malaysia.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.