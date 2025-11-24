Phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Ngày 24-11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp điều tra vụ thi thể được phát hiện trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, đoạn qua xã Mỹ Lợi.
Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, lực lượng chức năng tuần tra trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận thì nhận được tin báo có 1 thi thể người đàn ông tại làn 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận, thuộc km97+400. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông và bàn giao hiện trường cho cơ quan điều tra.
Bước đầu, nạn nhân được xác định là Aeron Lee Khei Chen, quốc tịch Malaysia.
Hiện lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.