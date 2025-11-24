Vụ thi thể cô gái bị trói trong bao: Bắt giữ một nam nghi phạm 24/11/2025 17:49

(PLO)- Vụ thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông cơ quan chức năng và người thân đang chờ kết quả giám định ADN và công an đã bắt giữ một nghi phạm.

Chiều 24-11, người thân của chị Nguyễn Thị Yến N (19 tuổi, trú khối Phương Hồng, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An), cho biết vẫn chưa có kết quả giám định AND-thi thể nạn nhân phát hiện trên sông ở xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên.

Khu vực phát hiện thi thể cô gái.

Nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã chuyển hồ sơ vụ việc thi thể cô gái có hình xăm “19-12-2006” (trùng với ngày tháng năm sinh của Yến N) lên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý.

Bởi vụ án xảy ra trên địa bàn Hà Nội và thi thể cô gái trôi theo sông Hồng xuống địa bàn xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên. Do chưa có kết quả giám định ADN nên Cơ quan CSĐT chưa có văn bản trả lời cụ thể gia đình Yến N.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã trưng cầu giám định ADN ở Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Mẫu giám định được lấy của thi thể nạn nhân phát hiện trên sông ở xã Đức Hợp và mẹ của Yến N.

Di ảnh chị Nguyễn Thị Yến N.

Trả lời báo chí, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã bắt giữ một nghi phạm liên quan.

Như PLO đã đưa tin, chiều tối 3-11, Yến N từ nhà ở Nghệ An đi ra Hà Nội. Ngày hôm sau Yến N liên lạc về, báo với người nhà là đang ở Hà Nội và dự định chiều thứ 4 ngày 4-11 sẽ lên xe khách về quê nhà. Tuy nhiên, sau đó gia đình không còn liên lạc được với Yến N.

Gia đình đã báo sự việc lên cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm Yến N nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Đến ngày 11-11, gia đình có nhận được thông tin có một thi thể nữ nạn nhân trôi trên sông qua địa bàn xã Đức Hợp.

Nữ nạn nhân bị trói bằng dây băng dính bỏ trong một bao nilon… trôi trên sông. Thi thể đang phân hủy mạnh, khó nhận dạng, trên người có một số hình xăm, trong đó có xăm 19-12-2006.

Do không xác định được danh tính và quê quán nạn nhân, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã làm lễ an táng nạn nhân tại Hưng Yên.