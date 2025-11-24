Kinh hoàng xe khách giường nằm cháy trơ khung trên cao tốc 24/11/2025 10:30

(PLO)- Xe khách giường nằm lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng, xe bị thiêu rụi hoàn toàn, hành khách may mắn thoát nạn.

Video: Xe khách giường nằm cháy trơ khung trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Sáng sớm ngày 24-11, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp với CSGT cao tốc TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra lúc rạng sáng trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương.