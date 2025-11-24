Kinh hoàng xe khách giường nằm cháy trơ khung trên cao tốc

Sáng sớm ngày 24-11, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp với CSGT cao tốc TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra lúc rạng sáng trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương.
(PLO)- Xe khách giường nằm lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng, xe bị thiêu rụi hoàn toàn, hành khách may mắn thoát nạn.
Sáng sớm ngày 24-11, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp với CSGT cao tốc TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra lúc rạng sáng trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương.