Ông Tập ra chỉ đạo về vụ cháy chung cư kinh hoàng ở Hong Kong 27/11/2025 05:48

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi nỗ lực hết sức để dập tắt đám cháy tại khu chung cư ở Hong Kong và giảm thiểu thương vong.

Vào tối 26-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ hỏa hoạn tại khu chung cư ở quận Tai Po thuộc Đặc khu hành chính Hong Kong và tới người lính cứu hỏa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, theo tờ China Daily.

Ông Tập cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, đồng thời kêu gọi nỗ lực hết sức để dập tắt đám cháy và giảm thiểu thương vong.

Hiện trường vụ cháy khu chung cư ở Hong Kong. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Vụ hỏa hoạn tại khu chung cư gồm 8 tòa nhà cao tầng bùng phát vào chiều 26-11. Tính đến sáng 27-11, 44 người được xác nhận đã tử vong, trong khi hàng trăm người bị thương và còn mắc kẹt.

Theo China Daily, ngay sau vụ cháy bùng phát, ông Tập đã nhanh chóng nắm bắt thông tin về công tác cứu hỏa và thương vong.

Ông Tập kêu gọi Văn phòng Công tác Hong Kong và Ma Cao thuộc Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Nhân dân Trung ương tại đặc khu hỗ trợ chính quyền địa phương nỗ lực hết sức để dập tắt đám cháy, thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, điều trị người bị thương và hỗ trợ sau thảm họa.

Lãnh đạo Trung Quốc cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương liên quan cung cấp hỗ trợ cần thiết cho chính quyền Hong Kong để nỗ lực giảm thiểu thương vong và tổn thất.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong John Lee Ka-chiu (giữa). Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong John Lee Ka-chiu cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới lính cứu hỏa đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ và gia đình của những người thiệt mạng.

Ông Lee cho biết rằng ông đã ngay lập tức kích hoạt một trung tâm giám sát và hỗ trợ khẩn cấp, nhận được báo cáo từ Cục An ninh và Sở Cứu hỏa, đồng thời chỉ đạo các sở cứu hỏa và cứu hộ nỗ lực hết sức trong công tác chữa cháy và cứu hộ.