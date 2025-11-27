Chiến sự Nga-Ukraine 27-11: Kiev bác tin bị vây ráp phía Nam; Moscow nói về 'yếu tố Trump' đối với hòa bình Ukraine 27/11/2025 08:14

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Ukraine bác tin quân bị bao vây ở mặt trận phía nam, tuyên bố đánh trúng nhà máy điện tử quân sự Nga; Moscow nói về 'yếu tố Trump' đối với hòa bình Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 27-11 ghi nhận những diễn biến nóng trên khắp các mặt trận.

Ukraine bác tin quân bị bao vây ở mặt trận phía nam

Ngày 26-11, lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine bác bỏ các tuyên bố của Nga và tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng quân Ukraine gần thị trấn Huliaipole (tỉnh Zaporizzhia) đã bị bao vây.

Lực lượng này khẳng định các đơn vị tiền tuyến vẫn được tiếp tế đầy đủ và tuyến sơ tán thương binh vẫn hoạt động, bất chấp giao tranh ác liệt, theo tờ The Kyiv Independent.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cáo buộc Moscow phóng đại “những thắng lợi vốn tự xưng” và thổi phồng khó khăn của Ukraine nhằm gây hoang mang.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Giao tranh tại khu vực vẫn rất căng thẳng. Trong ngày qua, lực lượng Nga đã mở hơn 30 đợt tấn công, thực hiện hơn 500 loạt pháo với hơn 2.100 quả đạn pháo, khoảng chục cuộc không kích, 250 lần thả bom từ UAV và gần 2.000 lượt UAV cảm tử tại hướng Huliaipole.

Dù vậy, các đơn vị Ukraine tuyên bố “vẫn trụ vững”, duy trì thông tin liên lạc và hậu cần, theo thông cáo.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục gia tăng áp lực dọc tuyến Zaporizhia, nơi quân Ukraine đã rút khỏi một số vị trí do giao tranh quá khốc liệt.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân Kiev đã hạ 980 binh sĩ Nga trong ngày qua.

Trong một bài phân tích trước đó về mặt trận Zaporizhia ngày 12-11, tờ Kyiv Independent dẫn số liệu từ tổ chức phân tích và bản đồ uy tín của Ukraine là Deep State cho thấy: 69% tổng số lãnh thổ mà Nga giành quyền kiểm soát trong tháng 10 đều nằm quanh khu vực Huliaipole cùng phía đông các tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Ukraine tập kích TP Cheboksary, đánh trúng nhà máy điện tử quân sự Nga

Rạng sáng 26-11, các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công thành phố Cheboksary (ở Cộng hòa Chuvashia thuộc Nga), trong đó Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đã đánh trúng một nhà máy sản xuất thiết bị điện tử phục vụ cho sản xuất vũ khí Nga.

Theo kênh Telegram SHOT, tiếng nổ đầu tiên vang lên vào khoảng 2 giờ 40 sáng 26-11 (theo giờ địa phương).

Người dân cũng cho biết có thêm các tiếng nổ ở ngoại ô và trên không phận gần làng Lapsary, cách thành phố Cheboksary khoảng 10 km. Video lan truyền trên mạng cho thấy lửa và khói đen bốc lên từ một khu dân cư sau vụ tấn công bằng UAV.

Đến chiều cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đã tấn công nhà máy VNIIR-Progress ở Cheboksary - nơi sản xuất thiết bị dẫn đường và các linh kiện điện tử cho nhiều loại vũ khí Nga, bao gồm UAV tấn công kiểu Shahed, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và bộ điều khiển bom lượn.

Theo Bộ Tổng tham mưu, các cuộc tập kích đã khiến nhà máy bốc cháy. Tuy nhiên, thông tin về đơn vị thực hiện hay loại vũ khí được sử dụng trong chiến dịch tấn công tầm xa này không được tiết lộ.

Nga cập nhật tình hình chiến sự

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26-11 công bố số liệu cho rằng quân đội Ukraine đã thiệt hại khoảng 1.460 binh sĩ trong ngày qua tại tất cả các hướng chiến trường, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo phía Nga, các nhóm tác chiến phía Bắc, Tây, Nam, Trung tâm, Đông và Dnepr lần lượt ghi nhận hơn 180, 230, 275, trên 450, hơn 240 và khoảng 85 quân Ukraine thương vong.

Ngoài nhân lực, Ukraine được cho là mất thêm nhiều xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, khí tài tác chiến điện tử và phương tiện cơ giới.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo thông cáo, các nhóm tác chiến Nga đã cải thiện vị trí ở một số khu vực thuộc tỉnh Sumy và Kharkiv, đồng thời đẩy mạnh tấn công tại Donetsk, Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Moscow cho biết đã gây thiệt hại cho nhiều lữ đoàn cơ giới, đổ bộ đường không, đổ bộ đường không - tấn công, lữ đoàn lính thủy đánh bộ của Ukraine, đồng thời phá hủy nhiều kho đạn, kho nhiên liệu và trạm radar, trong đó có radar phản pháo AN/TPQ-50 (Mỹ sản xuất).

Ngoài giao tranh trên bộ, Không quân và pháo binh Nga được nói đã tấn công một xưởng sản xuất đạn dược, các cơ sở năng lượng - vận tải phục vụ hậu cần và 143 cụm tập trung quân của Ukraine và lực lượng nước ngoài.

Phía Nga cũng tuyên bố phòng không của họ đã đánh chặn 154 UAV và 4 quả rocket HIMARS trong ngày qua.

Đại diện Nga: Quan điểm của ông Trump thắp lên hy vọng về giải pháp ngoại giao tại Ukraine

Ông Anton Mazur, thành viên phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán về an ninh và kiểm soát vũ khí ở thủ đô Vienna (Áo), nhận định rằng lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mang lại tín hiệu tích cực cho việc giải quyết xung đột Ukraine.

"Kết quả từ những nỗ lực và lập trường của ông Trump khơi dậy niềm hy vọng nhất định về một giải pháp ngoại giao tiềm năng cho cuộc xung đột Ukraine" - ông Mazur nói.

Nhà ngoại giao này cũng cảnh báo: "Trong bối cảnh đó, những luận điệu hiếu chiến dai dẳng của một số quan chức - những người đang tìm cách thổi bùng tâm lý hiếu chiến cực đoan trong xã hội châu Âu - đang dấy lên những lo ngại thực sự".

"Những luận điệu chạy đua vũ trang và tư duy đối đầu không củng cố mà trái lại, đang làm suy yếu an ninh của các nước Liên minh châu Âu (EU), biến khả năng họ bị lôi kéo vào một cuộc xung đột toàn diện thành nguy cơ hiện hữu” - ông Mazur nhấn mạnh.

Ông Mazur nói thêm rằng Nga chưa bao giờ đe dọa bất kỳ quốc gia châu Âu nào, theo TASS.

“Trong chính sách an ninh quốc gia của mình, chúng tôi ưu tiên việc đánh giá năng lực và các hành động cụ thể của đối phương hơn là những lời đe dọa" - ông Mazur nói.