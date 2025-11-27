Đại sứ Nga tại Anh: Chính giới London đang sống trong ‘thế giới ảo tưởng chính trị’ 27/11/2025 06:17

Ngày 26-11, Đại sứ Nga tại Anh - ông Andrey Kelin vừa đưa ra nhận định gay gắt rằng các chính trị gia London đang sống trong "một thế giới của những ảo tưởng chính trị", khi ông đề cập lập trường của Anh đối với cuộc xung đột Ukraine.

Chia sẻ với đài truyền hình Russia 1, nhà ngoại giao Nga nói rằng giới lãnh đạo Anh nhận thức rõ về tiến trình hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, song lại không muốn "thực hiện bất kỳ bước đi nào" hướng tới sự thỏa hiệp.

Theo ông Kelin, London đang cố chấp duy trì chiến thuật gây sức ép lỗi thời.

Đại sứ Nga tại Anh - ông Andrey Kelin. Ảnh: TASS

Vị Đại sứ cũng cáo buộc truyền thông Anh đang phản ánh sai lệch thực tế về tình hình chiến sự cũng như nền kinh tế Nga, nhằm kiến tạo một ảo tưởng rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đang phát huy tác dụng.

"Tại [Anh], quý vị sẽ không bao giờ nhìn thấy những gì đang thực sự diễn ra" - ông Kelin nhấn mạnh, đồng thời khẳng định rằng phía Anh đang tồn tại một "sự thiếu hiểu biết về cục diện cũng như chiều hướng diễn biến của tình hình hiện tại".

Trước đó, ngày 25-11, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) lên tiếng rằng Anh đang chuẩn bị một chiến dịch thông tin nhằm hạ thấp uy tín của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mục tiêu của động thái này được cho là nhằm cản trở nỗ lực của ông Trump trong việc chấm dứt xung đột tại Ukraine, đài RT đưa tin.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cho rằng London xem việc duy trì xung đột là yếu tố "thiết yếu" để đảm bảo các hợp đồng vũ khí trị giá hàng tỉ USD, vốn được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy nền kinh tế Anh đang gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan này lập luận rằng, việc làm suy yếu vị thế của ông Trump - người đang thúc đẩy giải pháp kết thúc chiến sự - sẽ khiến Washington dao động, qua đó bảo vệ nguồn lợi nhuận của Anh.

"Tại Anh đã xuất hiện kế hoạch khôi phục ‘hồ sơ’ giả mạo của cựu sĩ quan tình báo Christopher Steele. Tài liệu đó vốn cáo buộc Tổng thống Mỹ và gia đình có liên hệ với tình báo Liên Xô và Nga" - Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga tuyên bố.

Hồ sơ Steele, do cựu điệp viên Tình báo Anh (MI6) biên soạn năm 2016, dựa trên các nguồn tin chưa được kiểm chứng. Tài liệu này cáo buộc ông Trump và người thân có những liên hệ mờ ám với Moscow.

Mặc dù từng được sử dụng để thổi bùng nghi vấn "Russiagate" (thuật ngữ dùng để cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ) trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, hồ sơ nói trên sau đó đã bị bác bỏ vì thiếu căn cứ.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga nhận định tình báo Anh có thể sẽ không tái sử dụng tài liệu nguyên bản mà thay vào đó sẽ tạo ra một phiên bản mới dựa trên khuôn mẫu cũ.

Phía Anh chưa lên tiếng về các thông tin trên.