Moscow lên tiếng vụ rò rỉ điện đàm giữa quan chức Mỹ-Nga về Ukraine 27/11/2025 06:01

(PLO)- Các quan chức Nga lên tiếng về thông tin rò rỉ cuộc điện đàm giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, cho rằng đây là vụ đấu đá trong nội bộ Mỹ.

Ngày 26-11, các quan chức Nga lên tiếng về thông tin rò rỉ cuộc điện đàm giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, theo hãng thông tấn TASS.

Diễn biến trên xảy ra sau khi hãng tin Bloomberg công bố tài liệu được mô tả là bản ghi cuộc trò chuyện giữa ông Witkoff và ông Ushakov hôm 14 -10. Trong đó, đặc phái viên của Mỹ bị cáo buộc “chỉ dẫn” cho phía Nga cách làm việc với Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan cuộc chiến ở Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: POLITICO

Ông Ushakov, người được cho là đã trao đổi với ông Witkoff, nói rằng một số thông tin rò rỉ là giả, và ông sẽ không bình luận về các phần còn lại.

“Các cuộc trao đổi giữa tôi và ông Witkoff là tuyệt mật. Không ai được phép công khai. Không ai cả” - ông Ushakov nhấn mạnh.

Trợ lý Tổng thống Nga cho rằng “ai đó ở Washington” có thể đang tìm cách làm suy yếu vai trò của ông Witkoff.

Ông Ushakov cho rằng vụ việc có thể cho thấy nội bộ Washington đang đấu đá, nhắc lại vụ việc của cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn. Ông Flynn buộc phải từ chức năm 2017 sau khi bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch cho các quan chức về một cuộc điện đàm với đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak.

Ông Ushakov cảnh báo rằng những rò rỉ như vậy có thể phá hoại toàn bộ tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Mỹ. “Điều này không thể chấp nhận được trong các mối quan hệ mà người ta bàn đến những vấn đề nghiêm túc nhất” - trợ lý tổng thống Nga lưu ý.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov. Ảnh: TASS

“Không thể hợp tác với một đối tác mà thông tin về những gì đã được thảo luận lại bị tiết lộ. Nếu không thì sẽ không còn lòng tin” - ông Ushakov nói thêm.

Cũng trong ngày 26-11, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng lời kêu gọi tại Mỹ đòi bãi nhiệm ông Witkoff sau vụ rò rỉ là một nỗ lực nhằm phá hoại tiến triển mong manh hướng tới một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.

“Trước hết, chuyện này không có gì quá đáng lo” - ông Peskov nói.

“Có lẽ những lời kêu gọi yêu cầu bãi nhiệm ông Witkoff chủ yếu nhằm phá hoại những nỗ lực đang diễn ra để đạt được một giải pháp hòa bình. Tất nhiên, sẽ có nhiều người không từ bất cứ thủ đoạn nào để phá vỡ tiến trình này” - theo người phát ngôn Điện Kremlin.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của các quan chức Nga.

Liên quan vụ rò rỉ, Tổng thống Trump ngày 25-11 nói rằng ông chưa xem xét cuộc gọi nhưng nghe nói đó là một “cuộc đàm phán thông thường”.

“Ông ấy phải thuyết phục theo hướng có lợi cho Nga. Đó chính là công việc của một nhà đàm phán giỏi. Ý tôi là, nếu họ muốn điều gì, ông ấy phải thuyết phục họ chấp nhận. Tôi đoán ông ấy cũng làm tương tự với Ukraine, vì trong mọi thỏa thuận, mỗi bên đều phải nhượng bộ và nhận lại” - ông Trump nói.