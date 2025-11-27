Anh, Mỹ, Nga... chia buồn và động viên người dân Hong Kong trước thảm kịch hỏa hoạn kinh hoàng 27/11/2025 10:03

(PLO)- Loạt cơ quan ngoại giao của Mỹ, Anh, Nga, Pháp, Đức... đồng loạt gửi lời chia buồn và động viên đến người dân Hong Kong sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến hàng chục người thiệt mạng tính đến lúc này và hàng trăm người còn mất tích.

Sáng 27-11, các cơ quan ngoại giao của Mỹ, Anh, Nga, Pháp và nhiều quốc gia khác tại Hong Kong đã đồng loạt gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình người bị nạn trong thảm kịch cháy 7 khối nhà chung cư ở phố Tai Po.

. Trên tài khoản Instagram chính thức, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong và Macau bày tỏ sự "vô cùng đau buồn" trước thảm kịch.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn trước vụ hỏa hoạn thảm khốc tại Tai Po. Chúng tôi hướng về các nạn nhân, gia đình họ và tất cả những người bị ảnh hưởng từ đám cháy tàn khốc này. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất trong thời khắc mất mát to lớn này" - thông cáo viết.

Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành tại một khu chung cư ở Tai Po, Hong Kong, ngày 27-11. Ảnh: Tân Hoa xã

. Trong khi đó, Tổng Lãnh sự quán Anh khẳng định: "Chúng tôi sát cánh cùng người dân Hong Kong, trân trọng sức mạnh của cộng đồng và tất cả những người đang tham gia ứng cứu trong thời điểm khó khăn này".

. Trong một thông điệp chi tiết, Tổng Lãnh sự quán Nga tại Hong Kong đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân đặc khu trước "vụ hỏa hoạn tàn khốc tại khu nhà ở Tai Po”, đã cướp đi sinh mạng của 44 cá nhân, với 279 người vẫn mất tích và nhiều người bị thương".

Người dân quyên góp quần áo hỗ trợ nạn nhân vụ cháy. Ảnh: Adam Lam/ China Daily

"Chúng tôi tiếc thương những sinh mạng đã mất và trái tim chúng tôi hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa quy mô lớn này. Chúng tôi xin chia sẻ và đứng về phía gia đình các nạn nhân, những người mất tích và những người đang khắc khoải chờ tin người thân" - tuyên bố nhấn mạnh.

Phía Nga cũng dành lời ca ngợi "những nỗ lực không mệt mỏi" của chính quyền, dịch vụ khẩn cấp và các tình nguyện viên đang làm việc xuyên đêm.

. Tổng Lãnh sự quán Pháp bày tỏ sự "đau buồn sâu sắc" và khẳng định "Pháp hoàn toàn đoàn kết với người dân Hong Kong".

. Tổng Lãnh sự quán Đức gửi lời "kính trọng và biết ơn sâu sắc tới những người lính cứu hỏa dũng cảm, lực lượng phản ứng nhanh và các nhân viên cứu hộ đang mạo hiểm tính mạng để cứu người".

. Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan, Úc và New Zealand cũng lần lượt gửi các thông điệp chia buồn, hướng về các gia đình nạn nhân trong "thời điểm vô cùng khó khăn" này.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ cháy ngày 27-11. Ảnh: Adam Lam/ China Daily

. Do cộng đồng người Philippines tại Hong Kong lên tới khoảng 200.000 người (phần lớn làm nghề giúp việc gia đình), Tổng Lãnh sự quán nước này đã thiết lập ngay một đường dây nóng để hỗ trợ công dân.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết hiện chưa xác nhận trường hợp công dân nào tử vong hay bị thương trong vụ hỏa hoạn.