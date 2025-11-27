Đặc khu trưởng Hong Kong lên tiếng về giàn giáo tre sau thảm kịch cháy chung cư 27/11/2025 17:45

(PLO)- Ông Lý Gia Siêu (John Lee) - Đặc khu trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) nói rằng chính quyền sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống giàn giáo tre trong TP sau thảm kịch cháy chung cư.

Chiều 27-11, ông Lý Gia Siêu (John Lee) - Đặc khu trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) có buổi họp báo về vụ cháy 7 tòa chung cư ở quận Tai Po. Ông Lý khẳng định tại buổi họp báo rằng chính quyền sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống giàn giáo tre trong TP sau thảm kịch, theo đài CNN.

“Tổng cục Phát triển đã họp với Cục Xây dựng để bàn việc chuyển sang dùng giàn giáo kim loại thay cho giàn giáo tre” - ông Lý nói.

Theo ông Lý, ngọn lửa tại cả 7 tòa nhà thuộc khu Wang Fuk Court “về cơ bản đã được kiểm soát”.

Lửa đã được kiểm soát tại khu chung cư bị cháy ở quận Tai Po (Hong Kong) vào chiều 27-11. Ảnh: CNN

Người đứng đầu đặc khu Hong Kong cũng xác nhận số người chết trong vụ hoả hoạn hôm 26-11 tính đến chiều 27-11 là 55 người - trùng khớp với thông báo trước đó của lực lượng cứu hỏa.

Ông Lý cho biết lực lượng cứu hỏa sẽ tiếp tục dập lửa và tìm kiếm những cư dân còn mất tích.

Cũng theo ông Lý, chính quyền đặc khu Hong Kong sẽ lập quỹ hỗ trợ cho khu nhà Wang Fuk Court, phân bổ 300 triệu HKD (khoảng 38,5 triệu USD) để hỗ trợ cư dân bị ảnh hưởng.

Ông nêu thêm một số hoạt động tưởng niệm những người thiệt mạng và bị ảnh hưởng trong vụ cháy, bao gồm tổ chức một sự kiện tưởng niệm.

Chính quyền TP cũng sẽ hủy toàn bộ các hoạt động mang tính lễ hội đã lên lịch, đồng thời các quan chức sẽ tránh tham dự những sự kiện công cộng “không cần thiết”, ông Lý nói thêm.

Ông kêu gọi người dân và các tổ chức quyên góp cho những người bị ảnh hưởng sau vụ cháy.

Ông Lý cũng gửi lời cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì đã quan tâm vụ việc.

Trước đó, tối 26-11, ông Tập gửi lời chia buồn và kêu gọi “nỗ lực hết sức” nhằm giảm thiểu thương vong và thiệt hại.