Cháy chung cư ở Hong Kong: 55 người thiệt mạng; kiểm tra tất cả khu nhà công cộng 27/11/2025 15:26

(PLO)- Đặc khu trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã ra lệnh kiểm tra tất cả các khu nhà công cộng ở Hong Kong sau vụ cháy chung cư khiến 55 người thiệt mạng.

Ngày 27-11, ông Lý Gia Siêu (John Lee) - Đặc khu trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã ra lệnh kiểm tra tất cả các khu nhà công cộng ở Hong Kong khi chính quyền mở cuộc điều tra hình sự về vụ cháy chung cư ở quận Tai Po, theo tờ South China Morning Post.

"Chính quyền Hong Kong đã ngay lập tức sắp xếp kiểm tra tất cả các khu nhà trên toàn thành phố đang được sửa chữa lớn, nhằm xem xét an toàn của giàn giáo và vật liệu xây dựng" - ông Lý viết trên Facebook.

Theo số liệu mới nhất của Sở Cứu hỏa Hong Kong, đã có 55 người chết, 123 người bị thương trong vụ cháy.

Sở Cứu hỏa chưa công bố số người còn mất tích sau vụ cháy. Trước đó, các quan chức cho biết có 279 người chưa rõ tung tích.

Đến trưa 27-11, gần 1 ngày sau vụ cháy, ngọn lửa dữ dội đã được khống chế ở 4 trong số 7 toà nhà bị cháy. 3 tòa còn lại vẫn còn cháy ở các tầng trên của cấu trúc 31 tầng.

Lửa đã được kiểm soát tại khu chung cư ở quận Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc) vào ngày 27-11. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Công tác cứu hộ toàn diện vẫn đang diễn ra và nạn nhân vẫn đang được đưa ra khỏi các tòa nhà.

Theo điều tra sơ bộ, cảnh sát phát hiện lớp vật liệu xốp Styrofoam dễ cháy bọc bên ngoài các cửa thang máy ở mỗi tầng, được cho là nguyên nhân khiến lửa lan nhanh trong tòa nhà và bén vào các căn hộ qua hành lang.

Lưới và tấm bạt dùng bên ngoài các tòa nhà cũng không đạt tiêu chuẩn an toàn cháy nổ, các quan chức cho biết.

3 người, bao gồm 2 giám đốc và 1 cố vấn của nhà thầu chịu trách nhiệm cải tạo các tòa nhà, đã bị bắt vì tội ngộ sát.

3 người này bị cáo buộc sử dụng vật liệu không đạt chuẩn trong lưới giàn giáo và bịt cửa sổ bằng xốp Styrofoam.