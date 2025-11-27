Vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc): Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng 27/11/2025 16:49

(PLO)- Đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng vụ cháy chung cư của Hong Kong (Trung Quốc) vào hôm qua.

Ngày 27-11, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin có người Việt nào bị ảnh hưởng vụ cháy chung cư của Hong Kong (Trung Quốc) vào hôm qua, khiến nhiều người thiệt mạng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Hiện trường vụ cháy ở Hong Kong sáng 27-11. Ảnh: SCMP

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macao (Trung Quốc) lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin xem có người Việt Nam bị ảnh hưởng hay không.

Bộ cũng chỉ đạo liên hệ với các đầu mối cộng đồng Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) để nắm thông tin và sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp có phát hiện ra công dân Việt Nam.

"Theo thông tin chúng tôi nhận được từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macao (Trung Quốc) thì đến giờ phút này chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào"- bà Phạm Thu Hằng nói.

Trước đó, chiều ngày 26-11, đã xảy ra một vụ hoả hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hong Kong và nhanh chóng trở thành thảm kịch.

Theo SCMP, tính đến rạng sáng 27-11, ít nhất 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích, khoảng 45 người đang điều trị trong tình trạng nguy kịch, gần 900 cư dân được sơ tán tới 8 điểm tạm trú.

Gần 900 nhân viên cứu hỏa và cứu hộ cùng hàng trăm xe chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường.