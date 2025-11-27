Thảm kịch cháy chung cư Hong Kong: 65 người thiệt mạng, kỳ tích xuất hiện 27/11/2025 20:31

(PLO)- Lực lượng cứu hỏa Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã cứu được 1 người sống sót từ một trong các tòa nhà bị cháy ở quận Tai Po, hơn 24 giờ sau khi hoả hoạn bùng phát.

Tối 27-11, Lực lượng cứu hỏa Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã cứu được 1 người sống sót từ một trong các tòa nhà bị cháy ở quận Tai Po, theo đài phát thanh - truyền hình công cộng Hong Kong RTHK.

Lực lượng cứu hỏa cho biết lúc 8 giờ tối 27-11 (giờ địa phương), họ tìm thấy một nạn nhân nam còn sống ở tầng 16 của tòa Wang Tai House, một trong các tòa nhà của khu chung cư Wang Fuk Court.

Hiện trường vụ cháy chung cư tại quận Tai Po (Hong Kong) ngày 27-11. Ảnh: CNN

Cũng theo cơ quan này, số người thiệt mạng trong vụ hoả hoạn ngày 26-11 đã tăng lên 65 người. Chính quyền đặc khu cũng xác nhận thông tin về số người chết.

“Đến 8 giờ tối, vụ cháy đã cướp đi 65 sinh mạng và làm 70 người bị thương” - người phát ngôn chính quyền nói với hãng tin AFP, đồng thời cho biết thêm rằng 10 lính cứu hỏa đã bị thương kể từ khi đám cháy bùng phát.

Khói dày đặc tiếp tục bốc ra từ một số căn hộ. Đến tối 27-11, ngọn lửa vẫn còn nhìn thấy bên trong các tòa nhà.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trong ngày 27-11, cảnh sát đã khám xét văn phòng của Công ty Prestige Construction & Engineering - đơn vị phụ trách việc cải tạo tại khu chung cư. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát đã thu giữ nhiều thùng tài liệu làm bằng chứng. Các cuộc gọi tới Prestige đều không có người nghe máy.

Giới chức nghi ngờ một số vật liệu trên tường ngoài của các tòa nhà cao tầng không đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy, khiến đám cháy lan nhanh bất thường.

Cảnh sát cũng cho biết đã phát hiện xốp Styrofoam - chất dễ cháy mạnh - được gắn vào cửa sổ trên mỗi tầng gần sảnh thang máy của tòa nhà duy nhất không bị cháy trong 8 toà của khu chung cư.

Đám cháy bắt nguồn từ giàn giáo bên ngoài một tòa nhà 32 tầng, rồi lan theo giàn giáo tre và lưới công trình vào bên trong tòa nhà, sau đó bùng sang các tòa khác, có khả năng do gió mạnh tiếp sức.

Lính cứu hỏa dùng xe phun nước từ trên cao vào những vùng lửa dữ dội, nhưng điều kiện cứu hộ và chữa cháy vẫn hết sức khó khăn.

Một chuyên gia an toàn cháy nổ nhận định sự cố này “thực sự gây sốc” vì thông thường quy định yêu cầu các tòa nhà phải có khoảng cách đủ để ngăn lửa lan từ tòa này sang tòa khác.