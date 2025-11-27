Rạn nứt giữa ông Trump và đồng minh Greene phơi bày 'ngã ba đường' của đảng Cộng hòa? 27/11/2025 14:00

Từ tháng 1-2021, bà Marjorie Taylor Greene bắt đầu đảm nhận vai trò hạ nghị sĩ và trở thành một trong những đồng minh thân thiết của ông Donald Trump. Tuy nhiên, chưa đầy 5 năm sau, khi ông Trump đã đảm nhận nhiệm kỳ tổng thống Mỹ lần thứ hai, bà Greene dường như không còn hứng thú với việc đồng hành cùng ông.

Hôm 21-11, ngay cả những cộng sự thân cận của bà Greene cũng sửng sốt sau khi nữ nghị sĩ này đăng một video dài 10 phút trên mạng xã hội X, thông báo rằng bà sẽ từ chức vào ngày 5-1-2026, một năm trước khi nhiệm kỳ của bà kết thúc. Một cộng sự cho biết bà chỉ thông báo tin này với nhóm làm việc của mình 20 phút trước khi đăng video, theo tờ The New York Times.

Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene. Ảnh: Kenny Holston/THE NEW YORK TIMES

Rạn nứt bắt nguồn từ lâu?

Kể từ lần đầu tiên tuyên bố ứng cử vào Hạ viện Mỹ vào năm 2019, bà Greene đã gây ấn tượng với các thành viên đảng Cộng hòa bằng sự nhạy bén chính trị và nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong chính trường Mỹ.

Năm 2021, bà Greene bắt đầu đảm nhận vai trò hạ nghị sĩ.

Từ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2022, khi đảng Cộng hòa chiếm thế đa số tại Hạ viện, vị thế bà Greene tại cơ quan này lại càng được củng cố. Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi ấy – ông Kevin McCarthy đã tranh thủ sự ủng hộ của bà Greene để thúc đẩy chương trình nghị sự của phe đa số tại Hạ viện.

Trong suốt thời gian này, bà Greene vẫn là người lên tiếng sớm nhất và mạnh nhất nhằm bảo vệ ông Trump và các quan điểm của ông.

Dù đồng hành nhiệt tình với ông Trump nhưng bà Greene không được bổ nhiệm vào nội các của chính quyền Trump sau khi ông tái đắc cử. Ngoài ra, với tư cách là Chủ tịch Tiểu ban Giám sát Hạ viện – cơ quan có nhiệm vụ loại bỏ tình trạng lãng phí của chính phủ, bà Greene cũng đã không hợp tác hiệu quả được với Bộ Hiệu suất Chính phủ do ông Elon Musk đứng đầu. Tỉ phú Musk là người được chính ông Trump bổ nhiệm.

The New York Times dẫn quan điểm từ bạn bè và cộng sự của bà Greene cho biết bà cảm thấy bị cô lập mặt chính trị, cảm thấy bị ông Trump phản bội, bất đồng với chính đảng của mình và không có bạn bè trong phe đối lập Dân chủ.

Khi ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social tuần trước rằng ông đã quá chán ngán những hành động của bà Greene, gọi bà là "kẻ phản bội" và dọa sẽ ủng hộ một đối thủ trong khu vực bầu cử sơ bộ của bà, bà Greene có thể đã cảm thấy bất ngờ.

Ngoài ra, trong thời gian này, bà cũng đối mặt những lời đe dọa. Đây cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiến bà từ chức.

Trong những tháng trước khi có quan điểm đối lập với ông Trump, bà Greene dường như không còn lên tiếng nhiều về các lập trường cực hữu ban đầu của mình. Bà phản đối viện trợ quân sự cho Israel, yêu cầu công bố hồ sơ liên quan “tỉ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein và ủng hộ việc gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế được thông qua dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Bà Greene phát biểu tại Đại hội Quốc gia đảng Cộng hòa vào năm 2024. Ảnh: Maddie McGarvey/THE NEW YORK TIMES

Bà Greene cũng xuất hiện trên các kênh truyền thông như đài ABC, CNN và có phát ngôn gây chú ý: "Tôi xin chân thành nói rằng tôi xin lỗi vì đã tham gia vào chính trị độc hại".

Giữa lúc đó, tạp chí Time ngày 22-11 dẫn lời 2 nguồn thạo tin cho biết bà Greene đã nói riêng với các đồng minh rằng bà đang "cân nhắc nghiêm túc" việc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028.

Vượt xa sự rạn nứt cá nhân?

Theo The New York Times, việc bà Greene gần đây có những quan điểm trái ngược với ông Trump không chỉ đơn giản là vấn đề cá nhân giữa hai người mà phần nào phơi bày những rạn nứt trong phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA)” trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Từ nghị viện cho đến các phát ngôn cá nhân, các thành viên đảng Cộng hòa đang cho thấy họ có nhiều bất đồng về quan điểm. Trong những tuần gần đây, những bất đồng nổi bật bao gồm chính sách đối ngoại, đặc biệt với Venezuela; tác động của thuế quan và chi phí chăm sóc sức khỏe lên túi tiền của cử tri; việc công bố hồ sơ của “tỉ phú ấu dâm” Epstein; cho phép nhập cư hợp pháp cho lao động có tay nghề cao; tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Israel.

Một trong những nguyên nhân của chuỗi bất đồng này là việc các nghị sĩ Cộng hòa ngày càng quan ngại mất sự ủng hộ của cử tri trong vấn đề quan trọng, có thể gây bất lợi cho họ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Vào tháng 10, ông Vivek Ramaswamy – thành viên đảng Cộng hòa và là người từng tham gia tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024 – cho rằng đảng của ông đang ở "ngã ba đường". Ông nói rằng đảng Cộng hòa sẽ phải lựa chọn giữa những lý tưởng bảo thủ lâu đời hay chính trị bản sắc cánh hữu, tập trung vào chủng tộc, giới tính và nguồn gốc quốc gia.

“Tổng thống Trump đã làm một công việc đáng kinh ngạc trong việc bảo vệ biên giới và mang lại hòa bình cho Trung Đông, và câu hỏi sẽ sớm chuyển sang những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tương lai không phải là những gì chúng ta chống lại, mà là những gì chúng ta đại diện: chế độ trọng dụng nhân tài không phân biệt màu da, pháp quyền và giấc mơ Mỹ” – ông Ramaswamy nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện cùng Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene vào tháng 3. Ảnh: Doug Mills/THE NEW YORK TIMES

Cuộc gặp gỡ giữa ông Trump với ông Zohran Mamdani – thị trưởng mới đắc cử của New York – cũng đã gây ra làn sóng phản đối từ một số người thân cận với ông Trump như Hạ nghị sĩ Elise Stefanik và nhà hoạt động chính trị cánh hữu Laura Loomer.

Dù vậy, ông Charlie Gerow – cựu phó chủ tịch Liên minh Bảo thủ Mỹ – cho rằng quyền lực bên trong đảng Cộng hòa vẫn rất rõ ràng.

"Đảng Cộng hòa đang có sự giằng co, nhưng đội ngũ của Trump mạnh hơn nhiều so với bất kỳ phe phái nào khác" – ông Gerow nói.