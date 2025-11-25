Ông Tập điện đàm với ông Trump, làm rõ lập trường về Đài Loan 25/11/2025 06:24

(PLO)- Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm rõ lập trường về Đài Loan, đồng thời kêu gọi duy trì đà cải thiện quan hệ song phương Mỹ-Trung.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã làm rõ lập trường mang tính nguyên tắc của Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Tập nhấn mạnh rằng việc Đài Loan trở về với Trung Quốc là một phần quan trọng của trật tự quốc tế hậu chiến.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh và Washington hiện nay cần cùng nhau bảo vệ những thành quả của Thế chiến II.

Về quan hệ song phương, ông Tập cho biết quan hệ Mỹ-Trung nhìn chung vẫn ổn định và đã có cải thiện kể từ cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Hàn Quốc hồi 30-10, tờ China Daily đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Hàn Quốc ngày 30-10. Ảnh: XINHUA

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh hai nước cần duy trì đà quan hệ hiện có và kiên định đi đúng hướng. Theo ông Tập, 2 bên nên mở rộng danh mục hợp tác và thu hẹp danh mục bất đồng để thúc đẩy tiến triển tích cực hơn.

Phần mình, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social về cuộc điện đàm, ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều chủ đề, bao gồm Nga-Ukraine, fentanyl, đậu nành và các nông sản khác.

"Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận tốt và rất quan trọng cho những người nông dân tuyệt vời của chúng ta, và thỏa thuận đó sẽ còn tốt hơn nữa. Quan hệ của chúng ta với Trung Quốc vô cùng vững mạnh!" - ông Trump viết.

Trong bài đăng, người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói rằng ông Tập đã mời ông thăm Bắc Kinh vào tháng 4-2026, và ông cũng đã mời ông Tập thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington vào cuối năm sau.

“Chúng tôi đồng ý rằng việc thường xuyên trao đổi là rất quan trọng, và tôi mong chờ điều đó” - ông Trump cho hay.