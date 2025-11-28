Thảm kịch cháy ở Hong Kong: Đã 128 người thiệt mạng, hàng trăm người chưa rõ tung tích 28/11/2025 14:51

(PLO)- Số người thiệt mạng trong vụ cháy tại chung cư Wang Fuk Court (Hong Kong) đã tăng lên 128, trong khi hàng trăm trường hợp vẫn chưa rõ tung tích.

Tính đến chiều 28-11, con số nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch hỏa hoạn tại chung cư Wang Fuk Court (quận Tai Po, Hong Kong) đã tăng lên mức 128 người.

Bên cạnh đó, cơ quan y tế ghi nhận 79 cư dân khác bị thương đang được cấp cứu và điều trị, theo tờ South China Morning Post.

Tình hình tìm kiếm người mất tích vẫn đang rất căng thẳng. Cơ quan chức năng cho biết đã tiếp nhận tổng cộng 467 cuộc gọi báo tin người thân thất lạc. Đáng lo ngại, hiện vẫn còn tới 200 trường hợp chưa xác định được tình trạng và tung tích cụ thể.

Trong một diễn biến pháp lý mới nhất, sáng 28-11, Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng Hong Kong (ICAC) đã tiến hành bắt giữ 2 giám đốc của Công ty Kiến trúc Will Power - đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm cho dự án cải tạo tòa nhà Wang Fuk Court.

Nhiều người bật khóc sau khi nhận được hung tin về người thân trong vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong. Ảnh: SCMP

Nguồn tin riêng của tờ SCMP xác nhận danh tính 2 nghi phạm mới bị bắt là Wong Hap-yin và Ng Yeuk.

Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, một trong hai nghi phạm đã bị lực lượng chức năng áp giải về văn phòng công ty tại Vịnh Cửu Long (Kowloon Bay) để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.

Được biết, Will Power được chỉ định làm tư vấn cho dự án cải tạo này từ năm 2019. Đến năm 2023, công ty Prestige Construction & Engineering đã vượt qua 56 đối thủ khác để trúng thầu thi công.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 5 nhân vật chủ chốt liên quan đến dự án bị bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 27-11, Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 3 lãnh đạo cấp cao của nhà thầu Prestige vì nghi ngờ phạm tội ngộ sát, bao gồm: Giám đốc Ho Kin-yip (52 tuổi), Giám đốc Hau Wa-kin (54 tuổi) và Steve Wong Chung-kee (68 tuổi) - người phụ trách ký duyệt an toàn của dự án.