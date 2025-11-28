94 người thiệt mạng trong thảm kịch cháy ở Hong Kong, khả năng chưa dừng lại 28/11/2025 08:54

(PLO)- Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở Hong Kong trong nhiều thập niên đã cướp đi sinh mạng của 94 người tính đến sáng 28-11, khả năng còn tăng vì có đến 76 người bị thương trong đó nhiều người nguy kịch.

Tính đến 6 giờ sáng 28-11 (giờ địa phương, tức 7 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam), Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết số người thiệt mạng trong vụ cháy kinh hoàng khu chung cư ở phố Tai Po đã tăng lên 94.

Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hong Kong cũng xác nhận thông tin trên, cho biết thêm hiện có 76 người bị thương, theo hãng tin Reuters.

Đài phát thanh truyền hình công cộng RTHK đưa tin, lực lượng cứu hỏa đã hoàn tất công tác tìm kiếm cứu nạn tại khu phức hợp lúc 9 giờ sáng (giờ Hong Kong, tức 8 giờ theo giờ Việt Nam).

Khói vẫn còn bốc ra từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Hong Kong. Ảnh: SCMP

Lực lượng cứu hộ đã phải chiến đấu với sức nóng dữ dội, khói dày đặc cùng giàn giáo và gạch đá đổ sập để tiếp cận những cư dân nghi bị mắc kẹt ở các tầng trên của khu phức hợp.

Khi được hỏi về những khó khăn mà lực lượng cứu hỏa phải đối mặt, Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong Derek Chan nêu ra hàng loạt thách thức, từ tốc độ lan nhanh của đám cháy đến việc phải phân tán nhân lực để xử lý vô số cuộc gọi cầu cứu.

Ông Chan cho biết các mảnh vỡ và giàn giáo sập xuống đã chặn đường tiếp cận các tầng cao nhất của tòa nhà, đồng thời cản trở các phương tiện khẩn cấp, như xe thang và xe nâng thủy lực, tiếp cận hiện trường.

Ngoài ra, đội cứu hộ còn phải chống chọi với nhiệt độ cực cao và tầm nhìn hạn chế vào ban đêm.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây hỏa hoạn. Tuy nhiên, cảnh sát nhận định vụ việc có thể xuất phát từ sự "tắc trách nghiêm trọng" của đơn vị thi công do sử dụng vật liệu không an toàn.

Chính quyền đã xác định nhà thầu đăng ký của khu phức hợp là Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật Prestige. Phía Prestige không trả lời các cuộc gọi từ báo chí.

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường. Ảnh: SCMP

Chính quyền cho biết rằng trong cuộc khám xét văn phòng của Prestige vào ngày 27-11, cảnh sát đã thu giữ hồ sơ đấu thầu, danh sách nhân viên, 14 máy tính và 3 điện thoại di động.

"Chúng tôi có lý do để tin rằng các bên chịu trách nhiệm của công ty đã tắc trách nghiêm trọng, dẫn đến tai nạn này và khiến đám cháy lan rộng không thể kiểm soát, gây ra thương vong lớn" - Giám đốc cảnh sát Hong Kong Eileen Chung tuyên bố.

Cảnh sát cho biết họ tìm thấy lưới bảo vệ và tấm nhựa trên các tòa nhà; những vật liệu này có thể không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Họ cũng phát hiện vật liệu xốp dùng để bịt kín cửa sổ tại một tòa nhà chưa bị ảnh hưởng, được lắp đặt trong quá trình bảo trì kéo dài 1 năm qua.

Bà Chung cho biết thêm rằng cảnh sát đã bắt giữ 2 giám đốc và 1 tư vấn kỹ thuật của công ty vì nghi ngờ phạm tội ngộ sát.