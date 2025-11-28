Hong Kong bắt thêm 8 người liên quan thảm họa cháy chung cư 28/11/2025 20:58

(PLO)- Giới chức đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã bắt thêm 8 người liên quan vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court (quận Tai Po) khi số người chết tiếp tục tăng.

Ngày 28-11, giới chức đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã bắt thêm 8 người liên quan vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court (quận Tai Po), theo đài CNN.

Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa Hong Kong - ông Andy Yeung cho biết theo kết luận từ các đợt kiểm tra sau vụ cháy, hệ thống báo cháy tại cả 8 tòa nhà trong khu phức hợp đều “không hoạt động”.

Chưa rõ hệ thống báo cháy có vận hành vào ngày xảy ra hỏa hoạn hay không, dù trước đó một số cư dân nói với CNN rằng chuông báo cháy trong tòa nhà của họ không hề vang lên.

“Về việc này, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp xử lý theo pháp luật” - ông Yeung nói.

Ông Yeung cho biết nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa được xác định, và cuộc điều tra của cảnh sát về lý do ngọn lửa lan nhanh từ tòa này sang tòa khác dự kiến sẽ kéo dài từ 3 đến 4 tuần.

Hiện trường vụ cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court (quận Tai Po, Hong Kong) trong ngày 28-11, ngày thứ ba kể từ khi lửa bùng phát. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Cơ quan chống tham nhũng Hong Kong cho biết 8 người bị bắt hôm 28-11 bao gồm 2 giám đốc của công ty tư vấn phụ trách cố vấn công tác bảo trì tại khu chung cư, 2 quản lý dự án chịu trách nhiệm giám sát công việc, 3 nhà thầu giàn giáo và 1 người môi giới.

3 người đàn ông làm việc cho một công ty xây dựng cũng đã bị bắt vào đầu tuần này vì bị tình nghi “thiếu trách nhiệm nghiêm trọng”.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh số người thiệt mạng trong vụ cháy đã tăng lên 128, cùng khoảng 200 người còn mất tích. Giới chức cảnh báo số nạn nhân có thể tiếp tục tăng.

Theo bà Alice Mak, Bộ trưởng Nội vụ và Thanh niên Đặc khu hành chính Hong Kong, thân nhân của những người thiệt mạng trong vụ cháy sẽ nhận được 200.000 HKD (khoảng 25.700 USD).

Các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn cũng sẽ nhận được 50.000 HKD (khoảng 6.400 USD) tiền hỗ trợ sinh hoạt trong tuần tới.

Giới chức tin rằng đám cháy ban đầu xuất phát từ các tầng thấp của tòa Wang Cheong.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khu chung cư Wang Fuk Court đang trong quá trình cải tạo; cả 8 tòa đều được bọc giàn giáo tre và lưới bảo vệ màu xanh.

Cảnh sát phát hiện tên công ty xây dựng trên những tấm xốp polystyrene dễ cháy được lính cứu hỏa tìm thấy chắn một số cửa sổ của khu chung cư.

“Lửa bén vào lớp lưới bảo vệ rồi nhanh chóng lan sang các tấm polystyrene quanh cửa sổ, dẫn đến cháy lan sang các tầng và tòa nhà khác. Khi polystyrene bắt lửa, nhiệt độ cao làm vỡ cửa kính, khiến ngọn lửa lan vào bên trong” - Bộ trưởng An ninh Hong Kong, ông Chris Tang, nói.

Ông Tang nói thêm rằng khi lớp lưới và giàn giáo tre bắt lửa và rơi xuống, chúng tiếp tục làm ngọn lửa lan lên các tầng khác. Lính cứu hỏa và cư dân phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt bên trong tòa nhà, với nhiệt độ vượt quá 500 độ C.