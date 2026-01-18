Đặc phái viên Nga khuyên châu Âu đừng chọc giận Mỹ về Greenland 18/01/2026 07:45

(PLO)- Đặc phái viên tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev nói rằng Liên minh châu Âu (EU) không nên chọc giận Tổng thống Mỹ Donald Trump và cần rút binh sĩ khỏi đảo Greenland (Đan Mạch).

Ngày 17-1, Đặc phái viên của tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev nói rằng Liên minh châu Âu (EU) không nên chọc giận Tổng thống Mỹ Donald Trump và cần rút lực lượng quân sự đã được triển khai tới đảo Greenland (Đan Mạch), theo hãng thông tấn TASS.

“Bà Ursula von der Leyen thân mến, đừng chọc giận ‘ông bố’! Hãy rút 13 binh sĩ đã đưa tới Greenland về” - ông Dmitriev viết trên X.

Đặc phái viên Nga cho rằng Mỹ có thể tăng thuế thêm 1% cho mỗi binh sĩ châu Âu hiện diện trên đảo Greenland.

Châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của ông Dmitriev.

Đặc phái viên tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

Bình luận của ông Dmitriev được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thêm thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1-2 đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh nếu Washington không đạt được thỏa thuận mua Greenland.

Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng các mức thuế sẽ tăng lên 25% từ ngày 1-6 và tiếp tục duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận để Mỹ mua Greenland.

Ông Trump cũng chỉ trích ý định của châu Âu trong việc triển khai lực lượng tới Greenland, gọi đây là một “trò chơi cực kỳ nguy hiểm”. Ông Trump cho rằng việc sở hữu Greenland là cần thiết để củng cố an ninh quốc gia của Mỹ và triển khai hiệu quả hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome của Mỹ.

Ngày 17-1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết các mức thuế mới mà ông Trump công bố sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và đẩy quan hệ này vào vòng xoáy xuống cấp.

Bình luận về sự không hài lòng của Mỹ trước các cuộc tập trận quân sự sắp tới của châu Âu tại Greenland, hai nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh rằng “cuộc tập trận của Đan Mạch đã được phối hợp từ trước, tiến hành cùng các đồng minh, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cường an ninh Bắc Cực và không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai”.