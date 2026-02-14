Chiến sự Nga-Ukraine 14-2: Ukraine phá hủy loạt cứ điểm hậu cần Nga; Moscow nêu thiệt hại của Kiev tuần qua 14/02/2026 07:25

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine phá hủy loạt cứ điểm hậu cần Nga; Hạ tầng năng lượng Odessa bị tấn công dữ dội; Nga tuyên bố kiểm soát 4 khu dân cư, gây tổn thất lớn cho Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine phá hủy loạt cứ điểm hậu cần Nga

Ngày 13-2, Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine xác nhận các đơn vị của họ đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự, bao gồm một sân bay quân sự, nằm trong vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát trong hai ngày qua, theo tờ Kyiv Independent.

Động thái này nằm trong chiến dịch thường xuyên của Kiev nhằm vào các cơ sở quân sự tại khu vực Nga kiểm soát - những nơi đóng vai trò trọng yếu trong việc cung cấp vũ khí, nhiên liệu và trang thiết bị cho quân đội Nga.

Ukraine phá hủy loạt cứ điểm hậu cần Nga. Ảnh: USF

Cụ thể, vào ngày 12-2, Lực lượng Biệt lập số 1 thuộc USF đã tập kích thành công sân bay tại làng Hvardiiske (bán đảo Crimea), trạm biến áp Kirova tại thành phố Luhansk (tỉnh Luhansk) và một trung tâm dữ liệu tại Prymorsk (tỉnh Zaporizhzhia).

Theo thông báo từ USF, tất cả các mục tiêu nói trên đều nằm trong vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát và bị phá hủy bằng vũ khí chính xác tầm trung.

Trước đó, vào ngày 11-2, các đơn vị điều khiển máy bay không người lái (UAV) thuộc đơn vị "Kairos" của Lữ đoàn Biệt lập số 414 (còn được biết đến với tên gọi "Madyar's Birds") cũng đã nhắm mục tiêu vào một kho đạn dược gần làng Rozivka, thuộc khu vực Nga kiểm soát tại tỉnh Zaporizhzhia.

Đánh giá về hiệu quả của chiến dịch, đại diện USF nhấn mạnh: "Các cuộc tập kích có hệ thống vào những cơ sở hạ tầng như vậy sẽ làm gián đoạn công tác chỉ huy và hậu cần, làm suy giảm khả năng duy trì hoạt động tác chiến của quân đội Nga".

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Hạ tầng năng lượng Odessa bị tấn công, 4 người bị thương

Giới chức tỉnh Odessa thông báo 4 người đã bị thương trong một cuộc tấn công xuyên đêm từ ngày 12 đến 13-2, khi lực lượng Nga nhắm bắn vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng thiết yếu tại đây.

Tỉnh trưởng Odessa - ông Oleh Kiper nói: "Đối phương tiếp tục tấn công ồ ạt vào vùng Odessa bằng UAV tấn công. Bất chấp sự hoạt động tích cực của lực lượng phòng không, chúng tôi vẫn ghi nhận các trường hợp trúng đích trực tiếp và thiệt hại do mảnh vỡ UAV rơi xuống".

Theo ông Kiper, trong số những người bị thương, có một nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho nhiều cơ sở hạ tầng dân cư, công nghiệp, năng lượng và cảng biển.

Giới chức địa phương cũng xác nhận nguồn cung cấp điện, nhiệt và nước sạch đã bị gián đoạn. Hiện công tác khắc phục sự cố và khôi phục dịch vụ đang được khẩn trương tiến hành.

Nga tuyên bố kiểm soát 4 khu dân cư, gây tổn thất lớn cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố báo cáo chiến sự tuần qua (từ ngày 7 đến 13-2), xác nhận quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thêm nhiều khu định cư tại Kharkiv, Sumy và Zaporizhzhia, đồng thời gây thương vong lớn cho phía Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Trong tuần qua, quân đội Nga đã thực hiện một đợt tập kích quy mô lớn và 6 đợt tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác và UAV.

Các mục tiêu bao gồm tổ hợp công nghiệp quốc phòng, năng lượng, hạ tầng giao thông quân sự, sân bay và các điểm tập kết lính đánh thuê nước ngoài.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Về tình hình chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các mũi tiến công cụ thể như sau:

. Nhóm tác chiến phía Bắc: Kiểm soát các khu định cư Chugunovka (tỉnh Kharkiv) và Sidorovka (tỉnh Sumy). Phía Nga nói rằng Ukraine mất hơn 1.425 binh sĩ và 6 xe chiến đấu bọc thép tại hướng này.

. Nhóm tác chiến phía Tây: Giành quyền kiểm soát Glushkovka (tỉnh Kharkiv), khiến Ukraine tổn thất hơn 1.130 quân, 1 xe tăng và 8 xe bọc thép.

. Nhóm tác chiến phía Nam: Cải thiện vị trí tiền phương, loại khỏi vòng chiến hơn 925 binh sĩ Ukraine. Đáng chú ý, Nga tuyên bố phá hủy 2 xe tăng (trong đó có 1 chiếc Leopard do Đức sản xuất) và 12 xe bọc thép.

. Nhóm tác chiến Trung tâm: Tiếp tục chiếm lĩnh các tuyến có lợi hơn, khiến Ukraine thương vong hơn 1.895 người. Lực lượng này cũng phá hủy 5 xe tăng (gồm 2 chiếc Leopard) và 29 xe bọc thép.

. Nhóm tác chiến phía Đông: Tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine, giải phóng khu định cư Zaliznichnoye (tỉnh Zaporizhia). Đây là hướng gây thiệt hại nhân lực lớn nhất cho Ukraine trong tuần với hơn 2.830 thương vong và 57 xe bọc thép bị phá hủy.

. Nhóm tác chiến Dnepr: Khiến Ukraine mất khoảng 280 quân và nhiều khí tài điện tử, pháo binh.

Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga trong tuần qua đã đánh chặn 1.243 UAV, 5 tên lửa hành trình Flamingo, 4 tên lửa Neptune và 39 quả rocket của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).

Nga công bố thời gian, địa điểm đàm phán sắp tới với Mỹ và Ukraine

Ngày 13-2, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov thông báo Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới tại Thụy Sĩ vào tuần tới, đài RT đưa tin.

Điện Kremlin cho biết Geneva được chọn làm địa điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine vì phù hợp với lịch trình của cả 3 bên.

Ông Peskov cho biết các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Ukraine sẽ diễn ra theo hình thức 3 bên trong 2 ngày 17 và 18-2.

Dẫn đầu phái đoàn Moscow sẽ là ông Vladimir Medinsky - Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Medinsky đã từng tham gia nhiều vòng đàm phán trước đó.

Ông Peskov không nêu chi tiết chương trình nghị sự cụ thể. Tuy nhiên, ông cho biết Moscow hy vọng tiếp tục thảo luận về hợp tác kinh tế với Mỹ, đồng thời lưu ý mọi thỏa thuận đều phụ thuộc vào tiến triển trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.