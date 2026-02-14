Ông Macron: Châu Âu phải học cách trở thành cường quốc địa chính trị 14/02/2026 05:59

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng đây là thời điểm thích hợp để châu Âu hành động táo bạo, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng lục địa già đang suy thoái.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 13-2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh châu Âu cần tập trung vào tư duy chiến lược dài hạn, bao gồm việc tạo ra khả năng tấn công tầm xa và đánh giá xem năng lực răn đe hạt nhân của Pháp có thể phù hợp như thế nào với cấu trúc an ninh tương lai của lục địa, theo hãng tin Reuters.

"Đây là thời điểm thích hợp để hành động táo bạo. Đây là thời điểm thích hợp cho một châu Âu hùng mạnh. Châu Âu phải học cách trở thành một cường quốc địa chính trị. Điều đó không nằm trong bản chất của chúng ta” - ông Macron nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Zuma Press Wire/dpa

Tổng thống Macron - người sắp bước vào năm cuối nhiệm kỳ - cho rằng châu Âu vẫn sẽ phải đối mặt "một nước Nga hung hăng" ngay cả khi có thỏa thuận về cuộc chiến ở Ukraine và rằng châu Âu không thể nhượng bộ trước các yêu cầu của Moscow hoặc cho phép một thỏa thuận ngắn hạn không giải quyết được các vấn đề cốt lõi.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của nhà lãnh đạo Pháp.

"Người châu Âu phải bắt đầu công việc này với tư duy và lợi ích riêng của mình. Vì vậy, đề xuất của tôi hôm nay là khởi động một loạt các cuộc tham vấn về vấn đề quan trọng này, mà chúng tôi đã bắt đầu cụ thể hóa với các đồng nghiệp Anh và Đức, nhưng trong cuộc tham vấn rộng rãi hơn của châu Âu với tất cả các đồng nghiệp ở đây, với nhiều năng lực, nhiều tư duy chiến lược” - ông Macron phát biểu.

Ông Macron - người dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu vào cuối tháng này về vai trò răn đe hạt nhân của Pháp trong châu Âu - cho biết ông đã bắt đầu các cuộc tham vấn đó.

"Chúng ta phải sắp xếp lại và tổ chức lại cấu trúc an ninh của chúng ta ở châu Âu. Bởi vì cấu trúc an ninh trước đây hoàn toàn được thiết kế và định hình trong thời Chiến tranh Lạnh. Vì vậy, nó không còn phù hợp nữa" - tổng thống Pháp cho hay.

Tại hội nghị, Tổng thống Macron cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng châu Âu đang suy thoái và bảo vệ nỗ lực của châu Âu trong việc giải quyết vấn nạn thông tin sai lệch và những mặt trái của mạng xã hội đang gây hại cho các nền dân chủ phương Tây.

“Chúng ta cần tự hào về những thành tựu của châu Âu” - Tổng thống Macron nói, đồng thời nhấn mạnh rằng người châu Âu “nên tự hào về chính mình".