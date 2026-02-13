Mỹ thúc giục châu Âu đảm nhận vai trò dẫn dắt trong ‘NATO 3.0’ 13/02/2026 06:09

(PLO)- Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách - ông Elbridge Colby cho rằng cách tiếp cận hiện nay của liên minh quân sự này “không còn phù hợp với mục tiêu” của liên minh.

Ngày 12-2, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách - ông Elbridge Colby kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xây dựng “quan hệ đối tác, không phải sự phụ thuộc” với Mỹ, nhấn mạnh châu Âu phải chịu trách nhiệm chính đối với quốc phòng của mình, theo kênh Al Jazeera.

Phát biểu tại cuộc gặp với các bộ trưởng quốc phòng NATO, ông Colby kêu gọi “cái nhìn thực tế tỉnh táo và sự thích ứng căn bản từ tất cả các bên”.

Quan chức Mỹ cho rằng cách tiếp cận hiện nay của liên minh quân sự này “không còn phù hợp với mục tiêu”, đồng thời nói rằng một “NATO 3.0” mới đòi hỏi “các đồng minh của chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa để vươn lên và đảm nhận trách nhiệm chính trong việc bảo vệ thông thường của châu Âu”.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách - ông Elbridge Colby phát biểu tại trụ sở NATO ở Bỉ ngày 12-2. Ảnh: AFP

Khẳng định việc Mỹ điều chỉnh lại ưu tiên lợi ích không đồng nghĩa với rút lui khỏi châu Âu, ông Colby nói đây là “sự khẳng định chủ nghĩa thực dụng chiến lược và là sự ghi nhận năng lực rõ ràng của các đồng minh trong việc vươn lên gánh vác”.

Ông Colby cho biết Mỹ sẽ tiếp tục duy trì cam kết răn đe hạt nhân mở rộng đối với các đồng minh. Tuy nhiên, trong lĩnh vực quốc phòng thông thường của NATO, Mỹ sẽ tham gia theo hướng hạn chế và tập trung hơn, đồng thời vẫn tiếp tục huấn luyện, tập trận và phối hợp lập kế hoạch với các đồng minh.

“Nhưng chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy, một cách tôn trọng nhưng kiên quyết và bền bỉ, việc tái cân bằng vai trò và gánh nặng trong Liên minh” - vị thứ trưởng nói thêm.

Về phía NATO, Tổng thư ký Mark Rutte nói rằng cuộc họp ngày 12-2 đây là “một trong những cuộc họp mang tính bước ngoặt nhất” mà ông từng tham dự.

Theo ông Rutte, về dài hạn, ông tin rằng “chiếc ô hạt nhân của Mỹ là sự bảo đảm tối đa cho an ninh của chúng ta tại châu Âu và Canada, đồng thời Mỹ cũng duy trì sự hiện diện thông thường mạnh mẽ tại châu Âu”.

Vị tổng thư ký nói thêm rằng các quốc gia NATO đã công bố hàng trăm triệu USD hỗ trợ cho Danh mục Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) - một sáng kiến của NATO nhằm mua sắm trang bị và đạn dược do Mỹ sản xuất để cung cấp cho Ukraine.

Ông Rutte cảm ơn Anh, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và Lithuania vì những đóng góp của họ, đồng thời cho biết ông kỳ vọng sẽ sớm có thêm các cam kết mới.

“Tin tốt là các khoản tiền hàng tỉ USD đang được chuyển tới” - ông Rutte cho biết.