Ông Trump giục ông Zelensky không bỏ lỡ 'cơ hội vàng' với Nga 14/02/2026 07:03

Ngày 13-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cần phải "hành động ngay" để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình với Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Khi được hỏi về tiến triển trong các cuộc đàm phán Nga - Ukraine, cũng như liệu ông có còn yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử vào mùa hè hay không, ông Trump đã không trả lời trực tiếp.

Thay vào đó, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng ông Zelensky "sẽ phải hành động".

"Nga muốn đạt được thỏa thuận và ông Zelensky buộc phải hành động, nếu không ông ấy sẽ bỏ lỡ một cơ hội vàng. Ông ấy phải hành động" - ông Trump khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm làm trung gian chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, vốn sắp tròn 4 năm vào cuối tháng này.

Nằm trong khuôn khổ các nỗ lực này, quan chức ba nước Mỹ, Ukraine và Nga đã tổ chức các cuộc đàm phán ba bên vào tháng 1 và đầu tháng 2. Dự kiến, một vòng đàm phán khác sẽ diễn ra vào tuần tới tại Thụy Sĩ.

Ông Zelensky chưa lên tiếng về thông tin trên, song nhiều lần khẳng định Ukraine không phải là trở ngại đối với hòa bình.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ The Atlantic, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev đã tìm cách đàm phán một cách thiện chí bằng việc ủng hộ các đề xuất của Mỹ nhằm thúc đẩy tiến trình thương lượng.

Đồng thời, ông Zelensky cũng khẳng định thà không có thỏa thuận nào còn hơn việc ép người dân Ukraine chấp nhận một thỏa thuận tồi.

Ông lập luận rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải đảm bảo một nền hòa bình xứng đáng, lâu dài cho đất nước, bao gồm các đảm bảo an ninh rõ ràng để ngăn chặn Nga tấn công trở lại.

Chia sẻ với The Atlantic, ông Zelensky đồng ý với cách tiếp cận rằng Kiev có thể từ bỏ quyền kiểm soát một phần lãnh thổ tại tỉnh Donetsk (thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine).

Để hợp thức hóa một thỏa hiệp chính trị đặc biệt nhạy cảm như vậy, chính quyền Ukraine đang cân nhắc tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch hòa bình vào mùa xuân này, cho phép người dân bỏ phiếu quyết định đối với một thỏa thuận bao gồm cả việc mất lãnh thổ.

Phương án này có thể được tổ chức song song với cuộc bầu cử tổng thống, nhằm tạo cho ông Zelensky một sự tín nhiệm mới lần đầu tiên kể từ năm 2019. Do chiến tranh và tình trạng thiết quân luật, các cuộc bầu cử quốc gia tại Ukraine đã bị hoãn vô thời hạn.

Tuy nhiên, bất chấp nguy cơ có thể đánh mất sự quan tâm của ông Trump trong vai trò trung gian hòa giải, ông Zelensky khẳng định sẽ không từ bỏ yêu cầu cốt lõi: bước đi đầu tiên hướng tới hòa bình phải là các bảo đảm an ninh rõ ràng từ Mỹ và châu Âu.