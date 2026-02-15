Châu Âu cáo buộc Nga đầu độc nhân vật đối lập Navalny bằng độc tố ếch, Moscow phản ứng gắt 15/02/2026 05:49

(PLO)- Nga gọi cáo buộc của 5 nước châu Âu cáo buộc rằng Moscow đứng sau cái chết của nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny là tuyên truyền vô căn cứ.

Ngày 14-2, 5 đồng minh châu Âu đã cáo buộc Moscow đứng sau cái chết của nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny, cho rằng ông này đã bị sát hại bằng một loại độc tố chiết xuất từ ếch trong thời gian bị giam giữ tại một trại giam ở Bắc Cực cách đây 2 năm, hãng Reuters đưa tin.

Trong tuyên bố chung, Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển và Hà Lan cho biết các phân tích mẫu lấy từ thi thể ông Navalny đã “xác nhận dứt khoát” sự hiện diện của epibatidine - một độc tố có nguồn gốc từ loài ếch phi tiêu độc ở Nam Mỹ và không tồn tại tự nhiên tại Nga.

Theo tuyên bố, Moscow có đủ phương tiện, động cơ và cơ hội để sử dụng chất độc, trong bối cảnh ông Navalny qua đời khi đang thụ án.

“Nga tuyên bố ông Navalny chết vì nguyên nhân tự nhiên. Tuy nhiên, xét đến độc tính của epibatidine và các triệu chứng được ghi nhận, khả năng cao nguyên nhân cái chết là do bị đầu độc” - văn bản nêu rõ.

Nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: TASS

Anh cho rằng vụ việc phản ánh “một mô hình hành vi đáng báo động”.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh rằng những phát hiện mới nhất cho thấy cần buộc Nga phải chịu trách nhiệm về “những vi phạm lặp đi lặp lại đối với Công ước Vũ khí Hóa học và, trong trường hợp này, Công ước Vũ khí Sinh học và Độc tố”.

Cùng ngày, chính phủ Nga bác bỏ toàn bộ các cáo buộc trên, gọi đây là “trò lừa tuyên truyền của phương Tây”, theo hãng thông tấn TASS.

“Khi nào có kết quả xét nghiệm và công thức các chất được công bố, chúng tôi sẽ bình luận cho phù hợp. Cho đến lúc đó, mọi khẳng định như vậy chỉ là tuyên truyền nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề cấp bách của phương Tây” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Bà Zakharova cũng mô tả ông Navalny là một blogger “đã bị Nga chính thức liệt vào danh sách khủng bố và cực đoan”, đồng thời chỉ trích thời điểm phương Tây đưa ra cáo buộc.

Bà cho rằng mỗi khi các cuộc điều tra khác, như vụ nổ đường ống Nord Stream, sắp có kết quả, thì câu chuyện về ông Navalny lại được khơi lại, trong khi phía phương Tây không công bố các dữ liệu xét nghiệm cụ thể.

Đại sứ quán Nga tại London tuyên bố: “Phải tự hỏi xem loại người nào lại đi tin vào điều vô lý về một con ếch như vậy”.

Chính phủ Anh từ chối bình luận với Reuters về việc các mẫu xét nghiệm từ thi thể Navalny được thu thập bằng cách nào và được phân tích ở đâu. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết các nhà khoa học Anh đã phối hợp với các đối tác châu Âu để “theo đuổi sự thật” về cái chết của ông Navalny.

Theo đài RT, ông Navalny chết vào chiều 16-2-2024 tại nhà tù IK-3 ở vùng Yamal-Nenets (Bắc Cực) - nơi ông này đang thụ án. Theo thông báo của cơ quan quản lý nhà tù, ông Navalny bắt đầu cảm thấy không khỏe sau khi đi bộ và sau đó bất tỉnh.