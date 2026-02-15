Thủ tướng Hungary: EU là mối đe dọa lớn hơn cả Nga 15/02/2026 05:25

(PLO)- Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng đất nước ông nên lo ngại Liên minh châu Âu (EU) hơn là Nga.

Ngày 14-2, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng đất nước ông nên lo ngại Liên minh châu Âu (EU) hơn là Nga, đồng thời cam kết sẽ dẹp bỏ “bộ máy áp bức” của EU trước thềm cuộc bầu cử quốc hội được dự báo sẽ rất căng thẳng, theo kênh Al Jazeera.

Phát biểu trong thông điệp quốc gia thường niên, ông Orban cam kết sẽ loại bỏ “ảnh hưởng nước ngoài đang hạn chế chủ quyền của chúng ta cùng với những tác nhân của nó”, trong bối cảnh đảng đối lập Tisza đang dẫn trước đảng cầm quyền Fidesz của ông từ 8 đến 12% trước thềm cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào ngày 12-4.

“Việc gieo rắc nỗi sợ về [Tổng thống Nga Vladimir] Putin là thô thiển và thiếu nghiêm túc. Còn Brussels là một thực tế hiện hữu và là nguồn nguy hiểm cận kề” - ông Orban nói.

Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban. Ảnh: BLOOMBERG

EU chưa bình luận về phát ngôn của ông Orban.

Kể từ khi trở lại nắm quyền lần thứ hai vào năm 2010, Thủ tướng Orban đã phát động chiến dịch chống lại các “tổ chức dân sự giả danh”, “nhà báo bị mua chuộc”, cùng các thẩm phán và chính trị gia, trong nỗ lực xây dựng cái mà ông gọi là một “nhà nước phi tự do”.

Chính sách siết chặt nhập cư của ông đã trở thành hình mẫu cho các nhà lãnh đạo cánh hữu.

Trong bài phát biểu hôm 14-2, ông Orban cho biết công việc loại bỏ các lực lượng tự do khỏi đất nước mới chỉ “hoàn thành một nửa”.

Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang ủng hộ ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, đã “nổi dậy chống lại mạng lưới kinh doanh, truyền thông và chính trị mang tính toàn cầu của phe tự do, qua đó cũng cải thiện cơ hội cho chúng ta”.

Trước đó, ngày 13-2, ông Trump tiếp tục công khai ủng hộ ông Orban trên nền tảng Truth Social, gọi thủ tướng Hungary là “một nhà lãnh đạo thực sự mạnh mẽ và đầy quyền lực với thành tích đã được chứng minh bằng những kết quả phi thường”.

Những phát biểu của tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chuẩn bị thăm Hungary vào ngày 15-2.

Ông Orban, người đã duy trì quan hệ nồng ấm với ông Putin, mô tả cuộc bầu cử tháng 4 là sự lựa chọn rõ ràng giữa “chiến tranh hay hòa bình”.

Viết trên Facebook trong tuần này, ông cảnh báo rằng đảng Tisza sẽ kéo đất nước vào cuộc xung đột đang diễn ra ngay bên cạnh ở Ukraine.