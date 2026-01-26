Thủ tướng Hungary: Ukraine nên là 'vùng đệm' giữa Nga và phương Tây 26/01/2026 07:13

(PLO)- Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng Ukraine nên là vùng đệm giữa Nga và phương Tây, cảnh báo EU và NATO sẽ phải trả giá nếu tiếp tục chính sách đối đầu Moscow.

Ngày 24-1, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo phương Tây phải chấp nhận thực tế rằng Nga sẽ không bao giờ cho phép NATO tiếp cận biên giới nước này, đồng thời nhấn mạnh Ukraine cần đóng vai trò là "vùng đệm" để ngăn chặn chiến tranh lan rộng tại châu Âu, đài RT đưa tin.

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2-2022, Budapest đã công khai phản đối các chính sách chống Nga do NATO và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt, bao gồm cả các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow. Hungary cũng liên tục chỉ trích việc phương Tây viện trợ vũ khí cho Kiev.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh phản chiến ở thành phố Kaposvar (Hungary) vào ngày 24-1 vừa qua, ông Orban tuyên bố: "Chúng ta phải chấp nhận rằng NATO và EU không thể hiện diện trực tiếp tại biên giới của Nga, vì Moscow sẽ luôn đáp trả điều này bằng chiến sự".

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: ANADOLU

Theo nhà lãnh đạo Hungary, "luôn phải có... một vùng đệm giữa biên giới phía đông của Nga và phương Tây". Ông khẳng định để tránh một cuộc xung đột quân sự, Ukraine nên đảm nhận vai trò này.

Thủ tướng Orban cũng cho rằng nếu Ukraine gia nhập EU, thì khối này - bao gồm cả Hungary - sẽ rơi vào thế đối đầu trực tiếp với Nga.

Ông Orban cảnh báo rằng nếu đảng đối lập Tisza theo đường lối thân EU giành chiến thắng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới, họ "sẽ kết thúc bằng việc đưa con em chúng ta ra trận".

Ngoài ra, theo tờ The Kyiv Independent, ông Orban cáo buộc Ukraine can thiệp vào các cuộc bầu cử quốc hội của Hungary, cho rằng Kiev đã “chuyển sang thế tấn công”, “đe dọa” và “công khai can thiệp vào bầu cử Hungary”.

Ông Orban nói mục tiêu của Ukraine là “giành được nguồn tài chính và tìm cách gia nhập EU càng sớm càng tốt”, đồng thời khẳng định “với tư cách là một thành viên EU, Hungary có quyền nói không”.

Đáp lại, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andriy Sybiha cho rằng những lời đe dọa của ông Orban về việc ngăn chặn Ukraine gia nhập EU không thực sự nhằm vào Kiev, mà hướng tới cộng đồng thiểu số Hungary tại Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine cáo buộc ông Orban hy sinh lợi ích của cộng đồng người Hungary ở Ukraine để phục vụ mục đích chính trị, đồng thời tiếp tay cho Moscow khi cản trở Ukraine gia nhập EU.

Trước đó, hôm 19-1, ông Orban tuyên bố EU hiện đang bị "bộ ba chiến tranh người Đức kiểm soát ".

Theo ông, nhóm này bao gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và lãnh đạo khối lớn nhất trong Nghị viện châu Âu (EPP) Manfred Weber, theo hãng thông tấn Anadolu.

Thủ tướng Hungary nhấn mạnh: "Ba người này là những người đang định hình chính sách chiến tranh của châu Âu ngày nay".

Theo ông, EU phải chấm dứt việc chuẩn bị cho chiến tranh, nếu không “con cháu chúng ta sẽ phải trả giá”.

Đi theo một hướng khác so với phần còn lại của EU, trong đó có các vấn đề lớn như Ukraine và di cư, chính phủ của Thủ tướng Orban liên tục chỉ trích chính sách đối ngoại của khối này.

Nga, EU và NATO chưa bình luận về phát biểu của ông Orban.