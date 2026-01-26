Nga: Dễ hiểu động lực khiến ông Trump 'vội vã' giải quyết xung đột Nga-Ukraine 26/01/2026 06:29

(PLO)- Ông Peskov cho rằng “hiện đang có rất nhiều động lực” thúc đẩy Mỹ hành động một cách “rất vội vã” trong vai trò một nhà trung gian hoà giải cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 25-1 đã đưa ra những nhận định liên quan châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump, và cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Toàn Nga VGTRK, ông Peskov cho rằng “hiện đang có rất nhiều động lực” thúc đẩy Mỹ hành động một cách “rất vội vã” trong vai trò một nhà trung gian hoà giải cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Peskov không nêu rõ các động lực đó mà chỉ nói rằng điều này là “dễ hiểu”.

Ông Peskov cũng cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu “không thể cưỡng lại được sự quyết đoán” của ông Trump khi người đứng đầu Nhà Trắng kiên quyết theo đuổi các chủ trương của mình trong các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo ông Peskov, thế hệ lãnh đạo đương nhiệm ở châu Âu – những người mà ông nhận xét là “yếu kém” – hiện “không thể cưỡng lại sự quyết đoán của ông Trump”.



Ông Peskov nhận xét rằng ông Trump là “một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm, một chính trị gia dựa trên các nguyên tắc kinh doanh – những nguyên tắc kinh doanh cứng rắn và nghiêm khắc” và luôn đặt lợi ích của Mỹ lên trên hết.

Tuy nhiên, “những phương pháp [ông Trump] sử dụng không hoàn toàn phù hợp với cách tiếp cận của chúng tôi [Nga] đối với một thế giới đa cực. Xét cho cùng, ông Trump là người ủng hộ các giải pháp ‘ép buộc’” - ông Peskov lưu ý.

Ông Peskov nhận định rằng thế giới ngày nay đã “thay đổi một cách đáng kể” và sự chuyển biến đó vẫn đang tiếp tục.

Bình luận về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff và con rể của ông Trump - ông Jared Kushner hôm 22-1, ông Peskov cho rằng đó là cuộc gặp “quan trọng” khi hai bên đã đạt được thoả thuận về việc tổ chức đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngay ngày hôm sau.

Ông Peskov nói rằng đối với Nga, con đường giải quyết cuộc xung đột với Ukraine ngay từ đầu đã là một hành trình dài, khó khăn và không có “đường tắt”. Moscow cho rằng các tiếp xúc với Mỹ trong và trước hội nghị thượng đỉnh ở Alaska (Mỹ) hồi tháng 8-2025 đã định hình “công thức cụ thể để giải quyết vấn đề lãnh thổ” giữa Nga với Ukraine nhưng việc thực hiện công thức đó là “vô cùng quan trọng”.

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine và châu Âu chưa bình luận về các nhận định trên của ông Peskov.

Những bình luận trên được ông Peskov đưa ra sau khi cuộc đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine tại UAE kết thúc sau hai ngày đối thoại.

Dù chưa tạo ra đột phá, các bên đều thừa nhận đối thoại đang đi theo hướng “xây dựng”, mở ra khả năng đàm phán sẽ được nối lại trong thời gian ngắn tới.