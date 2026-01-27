Hungary triệu tập đại sứ Ukraine vì cáo buộc can thiệp bầu cử 27/01/2026 07:09

(PLO)- Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban đã chỉ thị ngoại trưởng nước này triệu tập Đại sứ Ukraine tại Budapest sau khi cáo buộc Kiev can thiệp bầu cử quốc hội Hungary.

Ngày 26-1, Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban cho biết Hungary sẽ triệu tập Đại sứ Ukraine tại Budapest - ông Fedir Shandor liên quan những gì ông Orban gọi là các nỗ lực can thiệp cuộc bầu cử quốc hội Hungary, theo hãng tin Reuters.

“Tuần trước, các lãnh đạo Ukraine, thậm chí cả Tổng thống [Ukraine Volodymyr Zelensky], đã đưa ra những phát ngôn hết sức xúc phạm và mang tính đe dọa nhằm vào Hungary. Các cơ quan an ninh quốc gia của chúng tôi đã kết luận rằng đây là một nỗ lực phối hợp nhằm can thiệp bầu cử Hungary” - ông Orban nói.

“Vì vậy, hôm nay tôi đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Peter Szijjarto triệu tập đại sứ Ukraine” - ông Orban nói, đồng thời nhấn mạnh rằng ông “sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai đe dọa chủ quyền của Hungary hoặc sự công bằng của bầu cử”.

Ukraine chưa bình luận về động thái của Hungary.

Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos ngày 22-1, Tổng thống Zelensky, nhắc đến tên thủ tướng Hungary, nói rằng “mọi ‘Viktor’ hưởng lợi từ tiền của châu Âu nhưng lại tìm cách đi ngược các lợi ích của châu Âu đều đáng bị lên án”.

Sau phát biểu này, ông Orban và ông Zelensky, cũng như ngoại trưởng hai nước đã đăng tải các thông điệp chỉ trích lẫn nhau trên mạng xã hội. Chính phủ Hungary cho rằng phía Ukraine đang tìm cách ủng hộ phe đối lập Hungary và tác động đến kết quả cuộc bầu cử sắp tới.

Hungary sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 12-4, sau đó một chính phủ mới sẽ được thành lập. Chiến dịch tranh cử hiện đã bước vào giai đoạn nước rút.

Đảng cầm quyền Liên minh Công dân Hungary của Thủ tướng Orban, cùng với đối tác nhỏ hơn là đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, đang đối đầu với đảng đối lập Tisza do cựu quan chức chính phủ Peter Magyar lãnh đạo, người được Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ.

Trong những tuần gần đây, ông Orban gia tăng chỉ trích Ukraine và cho rằng ông Magyar có liên hệ với Kiev cũng như bộ máy điều hành EU.

Trong chiến dịch tranh cử chủ yếu nhắm tới cử tri nông thôn, ông Orban mô tả Ukraine không xứng đáng nhận hỗ trợ tài chính, đồng thời cho rằng cuộc bỏ phiếu sắp tới như một lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình.

Ông Orban nhiều lần từ chối ủng hộ viện trợ của EU dành cho Ukraine, đồng thời phát động một “bản kiến nghị toàn quốc” kêu gọi cử tri ký tên để thể hiện rằng họ không muốn góp tiền cho chiến tranh.