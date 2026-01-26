Chiến sự Nga-Ukraine 26-1: Hơn 1.300 tòa nhà tại Kiev 'tê liệt' hệ thống sưởi sau bão không kích; Moscow tuyên bố không đối thoại với lãnh đạo đối ngoại EU 26/01/2026 09:02

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; 1.330 tòa nhà tại Kiev 'tê liệt' hệ thống sưởi sau bão không kích; Moscow nói không đối thoại lãnh đạo đối ngoại EU; Nga nói bắn hạ hàng chục rocket HIMARS và UAV Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

15% tòa nhà tại Kiev vẫn 'tê liệt' hệ thống sưởi sau bão không kích

Ngày 25-1, Thị trưởng thủ đô Kiev - ông Vitali Klitschko xác nhận 1.330 tòa nhà dân cư - chiếm khoảng 15% quỹ nhà ở của thành phố - vẫn trong tình trạng mất sưởi sau các đợt tấn công dồn dập của Nga vào hạ tầng thiết yếu, theo Kyiv Independent.

Là nơi cư trú của hơn 3 triệu dân, thủ đô Kiev hiện đang chật vật khôi phục điện, nước và hệ thống sưởi sau chuỗi các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng Ukraine các ngày 9, 20 và 24-1. Một số hộ dân đã phải chịu cảnh mất điện và sưởi triền miên từ ngày 9-1 đến nay.

Theo thống kê, kể từ đợt tấn công mới nhất vào ngày 24-1, gần 6.000 trong tổng số khoảng 12.000 tòa nhà chung cư tại Kiev đã bị cắt sưởi.

Đám cháy bùng phát sau đòn tấn công dữ dội tại thủ đô Kiev đêm 24-1. Ảnh: TELEGRAM

Về tiến độ khắc phục, Thị trưởng Klitschko cho biết đội ngũ kỹ thuật đã sửa chữa xong cho hơn 4.000 tòa nhà sau vụ tấn công. Cụ thể, hệ thống sưởi được khôi phục cho 1.600 tòa nhà ngay trong đêm 24-1 và số còn lại được xử lý trong ngày 25-1.

Đến tối 25-1, ông Klitschko thông báo đã có thêm 340 tòa nhà cao tầng được kết nối lại nguồn nhiệt. Tuy nhiên, vẫn còn 1.330 tòa nhà chưa có sưởi.

Trao đổi với Kyiv Independent, ông Vitaliy Zaichenko - Giám đốc điều hành Ukrenergo (cơ quan vận hành lưới điện nhà nước Ukraine) - thừa nhận khu vực cánh trái Kiev (phía đông sông Dnipro) đang đối mặt với tình thế nguy cấp về nguồn cung nhiệt, và tình trạng này đang lan rộng sang cả khu vực cánh phải.

"Các công nhân năng lượng vẫn đang tiếp tục làm việc để khôi phục dịch vụ cho nhà dân" - ông Klitschko khẳng định.

Liên quan công tác hỗ trợ dân sinh, Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko ngày 25-1 cho biết khoảng 1.300 lều sưởi đã được thiết lập tại thủ đô. Ông nói thêm rằng 91 lều sưởi của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia, đặt xen kẽ giữa các khu dân cư, đã đi vào hoạt động.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng mục tiêu chính trong các cuộc tập kích của Nga hiện nay là ngành năng lượng, cơ sở hạ tầng thiết yếu và các tòa nhà dân cư của Ukraine.

Ông Zelensky thông tin thêm rằng chỉ trong vòng một tuần, các lực lượng Nga đã phóng hơn 1.700 máy bay không người lái (UAV), ném hơn 1.380 bom lượn dẫn đường và bắn 69 tên lửa các loại.

"Mỗi cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đều có thể gây ra sự tàn phá khủng khiếp. Đó là lý do tại sao tên lửa cho các hệ thống phòng không là nhu cầu cấp thiết mỗi ngày. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với Mỹ và châu Âu để đảm bảo bầu trời được bảo vệ mạnh mẽ hơn" – Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Nga nói bắn hạ hàng chục rocket HIMARS và UAV Ukraine

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 25-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 31 rocket dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và 68 UAV của Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Thông cáo nêu rõ, các đòn tấn công của Nga đã phá hủy một cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ hoạt động của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, các cơ sở sản xuất, kho lưu trữ và bệ phóng UAV tầm xa, cũng như các địa điểm tập kết tạm thời của binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 159 khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt hại tới 1.335 binh sĩ trong khu vực diễn ra “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Cụ thể, Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã loại khỏi vòng chiến tới 175 binh sĩ Ukraine, đồng thời phá hủy 1 xe tăng và 1 xe bọc thép chiến đấu.

. Nhóm tác chiến phía Tây loại hơn 200 binh sĩ và phá hủy 17 phương tiện cùng một khẩu pháo.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm tác chiến phía Nam loại khỏi vòng chiến tới 215 quân nhân, làm hư hại một xe bọc thép chiến đấu và 14 phương tiện của đối phương.

. Nhóm tác chiến Trung tâm loại khỏi vòng chiến tới 375 binh sĩ, phá hủy một xe tăng và bốn xe bọc thép chiến đấu.

. Nhóm tác chiến phía Đông loại tới 315 binh sĩ Ukraine, làm hư hại hai xe bọc thép chiến đấu và 7 phương tiện khác.

Ngoài ra, Nhóm tác chiến Dnepr loại khỏi vòng chiến tới 55 binh sĩ và làm hư hại 11 phương tiện.

Điện Kremlin: Cả Nga và Mỹ sẽ không đối thoại với lãnh đạo đối ngoại EU

Ngày 25-1, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga và Mỹ sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đối thoại nào với bà Kaja Kallas - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), theo đài Rossiya-1.

Ông Peskov đưa ra phát biểu trên ngay sau khi Mỹ, Nga và Ukraine hoàn tất vòng đàm phán ba bên đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Giới chức EU trước đó đã bày tỏ sự bất bình vì dù khối này viện trợ quân sự và tài chính đáng kể cho Kiev, họ vẫn bị gạt ra bên lề các cuộc đàm phán nói trên.

Ông Peskov đã mô tả bộ máy lãnh đạo hiện tại của EU là "thiếu năng lực", đồng thời nhấn mạnh rằng các hành động của họ đang "làm xói mòn hệ thống quan hệ quốc tế".

"Làm sao có thể thảo luận bất cứ điều gì với bà Kaja Kallas? Cả chúng tôi và người Mỹ sẽ không bao giờ thảo luận bất cứ điều gì với bà ấy, đó là điều hiển nhiên. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi cho đến khi bà ấy rời nhiệm sở" - ông Peskov khẳng định.

Phía bà Kallas và EU chưa lên tiếng về thông tin trên.

Bà Kallas được biết đến là nhân vật thường xuyên kêu gọi áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga và gia tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine.