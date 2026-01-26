VIDEO: Sét đánh trúng đoàn mít tinh ở Brazil, hàng chục người bị thương 26/01/2026 07:52

(PLO)- Đoàn người mít tinh hôm 25-1 ở thủ đô Brasilia ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã bị sét đánh trúng, 72 người cần hỗ trợ y tế, trong đó 29 trường hợp phải nhập viện.

Ít nhất 72 người bị thương sau khi một tia sét đánh trúng đoàn mít tinh hôm 25-1 ở thủ đô Brasilia ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, theo tờ The Mirror.

Dẫn thông tin từ trang tin G1 của tập đoàn truyền thông Grupo Globo (Brazil), The Mirror cho biết sự cố trên xảy ra sau giữa trưa 25-1 (giờ địa phương) tại một cuộc mít tinh gần Đài tưởng niệm JK – nơi vinh danh cố Tổng thống Brazil Juscelino Kubitschek.

Theo một video vô tình ghi lại vụ việc, chỉ vài giây sau khi tia sét đánh trúng đoàn người mít tinh, một số người dường như ngã quỵ do bị giật điện. Những người xung quanh cố gắng tránh ra.

Nhiều người ngã quỵ sau khi bị sét đánh trúng khi đang mít tinh ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 25-1. Nguồn: RT

Sở Cứu hoả của Quận Liên bang – đơn vị hành chính bao gồm thủ đô Brasilia và vùng phụ cận – đã lập lều cứu hộ để sơ cấp cứu các nạn nhân. Cơ quan này cho biết 72 người cần tới các loại chăm sóc y tế, trong đó 29 người phải nhập viện.

G1 cho biết trong số nạn nhân trên, một số người không bị thương tích vật lý do sét đánh nhưng cần được chăm sóc y tế do bị sốc và hoảng loạn. Trong 29 trường hợp nhập viện, ít nhất 8 người rơi vào tình trạng nguy kịch.

Lực lượng cứu hộ đưa người bị thương trong vụ sét đánh ở Đài tưởng niệm JK (thủ đô Brasilia, Brazil) hôm 25-1 đi cấp cứu. Ảnh: G1

Vụ tai nạn xảy ra khi đám đông ở Đài tưởng niệm JK đội mưa chờ đợi đoàn tuần hành do Nghị sĩ Nikolas Ferreira của Hạ viện Brazil cùng các chính trị gia đối lập khởi xướng nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho ông Bolsonaro. Ngày 25-1 là ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng của đoàn tuần hành.

Ông Bolsonaro, 70 tuổi, đã bị kết tội cầm đầu một âm mưu đảo chính nhằm duy trì quyền lực sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử đó là đương kim Tổng thống Lula da Silva.