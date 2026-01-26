Phà chở hơn 350 người chìm ở Philippines, 13 người chết, hàng chục người mất tích 26/01/2026 08:49

(PLO)- Các lực lượng liên quan đã cứu được 244 người và vớt được 13 thi thể sau khi phà M/V Trisha Kerstin 3 bị lật ngoài khơi tỉnh Basilan (Philippines).

Một chiếc phà chở hơn 350 hành khách đã bị chìm vào sáng 26-1 ở ngoài khơi đảo Pilas (tỉnh Basilan, miền nam Philippines), khiến 8 người thiệt mạng và hàng chục người còn mất tích, theo tờ Phil Star.

CNN dẫn nguồn tin từ lực lượng Tuần duyên Philippines rằng chiếc phà M/V Trisha Kerstin 3 gặp nạn khi chở 332 hành khách và 27 thành viên thuỷ thủ đoàn, thực hiện hải trình từ cảng Zamboanga (tỉnh Sulu, phía bắc Basilan) tới đảo Jolo ở phía nam.

Tỉnh trưởng Basilan - ông Mujiv Hataman xác nhận thông tin phà M/V Trisha Kerstin 3 chở 332 hành khách khi bị lật.

Hiện trường vụ phà M/V Trisha Kerstin 3 chìm ngày 26-1. Ảnh: Facebook/Daryll Canillo

Phà M/V Trisha Kerstin 3 (ảnh chụp không ghi rõ ngày). Ảnh: PHILSTAR

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết 244 hành khách đã được cứu sống và 13 thi thể đã được tìm thấy.

Chưa có thông tin về nguyên nhân tai nạn.

Theo đài CNN, khu vực chìm phà hiện có thời tiết tốt. Lực lượng hải quân, tuần duyên và các ngư dân Philippines đang phối hợp cứu hộ.

CNN lưu ý rằng nhiều tai nạn từng xảy ra trên các vùng biển của Philippines, đặc biệt ở những tỉnh vùng sâu vùng xa, do bão hoặc tàu thuyền bảo trì kém, chở quá tải và không tuân thủ quy định an toàn.